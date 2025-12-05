טסלה שוב משנה את כללי המשחק - אבל משאירה מיליוני נהגים מאחור

קוד גרסה עדכני של תוכנת הרכב ברכבי טסלה חשף התייחסות לחיישן מצלמה חדש, במודל IMX00N, המיוחס לשדרוג עתידי של מערך המצלמות החיצוניות בטסלה. החיישן החדש צפוי להחליף או להשלים את חיישני ה‑IMX963 ברכבי Hardware 4, שמספקים כיום מצלמות 5 מגה‑פיקסל עם טווח דינמי וביצועי לילה טובים משמעותית מדור Hardware 3 הוותיק.

למרות שהיצרן (סוני) טרם פרסם מפרט רשמי ל‑IMX00N, ההערכה בתעשייה היא שמדובר בדור מתקדם יותר, עם שיפור נוסף ברזולוציה, בטווח הדינמי וביכולת ההתמודדות עם תנאי תאורה קיצוניים - מאורות עיר בוהקת ועד צאת ממנהרה חשוכה. בטסלה רואים במצלמות האלה תשתית חיונית ליכולת הנהיגה האוטונומית העתידית, שמתבססת כיום על מצלמות בלבד ללא רדאר או ליידאר.​

ההכנה לשבב ה‑AI5

השדרוג במצלמות משתלב בתוכנית רחבה יותר: מעבר לדור הבא של מחשב הנהיגה האוטונומית, AI5, שצפוי להיכנס לייצור מוגבל ב‑2026 ולהתרחב לייצור המוני סביב 2027. השבב החדש אמור לספק קפיצה משמעותית בהספק החישובי, כדי להתמודד עם זרם נתונים כבד יותר שמגיע ממערך מצלמות חדות ומהירות יותר.

על פי הערכות, AI5 מיועד לא רק לשיפור ביצועי Autopilot ו‑FSD, אלא גם לפתיחת יכולות חדשות - כמו זיהוי אובייקטים מורכב יותר, התמודדות טובה יותר עם מזג אוויר קשה ומיצוי טוב יותר של למידת מכונה בזמן אמת מהרכב עצמו. בפועל, המשמעות היא שדור החומרה הבא של טסלה ייבנה סביב סינרגיה בין חיישנים משופרים לבין כוח עיבוד שמותאם אליהם מראש.

הבטחות החומרה שהופרכו

מאז 2016 טסלה טענה שכל רכב שייצרה מאובזר בכל החומרה הדרושה לנהיגה אוטונומית מלאה, טענה שחזרה שוב ושוב בפרזנטציות, באתר ובעסקאות מכירת חבילת FSD. אולם בתחילת 2025 הודה אילון מאסק כי מחשבי Hardware 3 אינם מסוגלים לתמוך ב‑Full Self-Driving ללא פיקוח, וכי החברה תיאלץ להחליף את מחשבי HW3 בכלי רכב שבהם נרכשה חבילת FSD.

למרות ההצהרה על “שדרוג כואב אך נחוץ”, עד היום לא פורסם לוח זמנים ברור או תוכנית מסודרת לרטרופיט עבור מיליוני בעלי רכבים מהדור הישן יותר. ההודאה מכה במיוחד בבעלי רכבים ששילמו עד כ‑15 אלף דולר עבור FSD, מתוך אמונה שהחומרה ברכבם “מוכנה לעתיד”.

מיליוני רכבים בצל המירוץ קדימה

המעבר התדיר בין Hardware 2, 3, 4 וכעת 5 מייצר שכבות טכנולוגיות שונות של רכבים על הכביש - חלקם נהנים מחיישנים עדכניים ומחשב חזק, וחלקם נשארים מאחור, גם אם שילמו על אותה תוכנה. לפי הערכות, כארבעה מיליון רכבי טסלה ברחבי העולם מושפעים כיום מסוגיית ה‑FSD על גבי חומרת HW3, כשמאות אלפים מבעלי הרכבים הללו רכשו את החבילה המלאה אך נותרו ללא פתרון חומרה מבוסס וודאי.

עבור טסלה, השדרוגים האגרסיביים משקפים מאמץ מתמשך להוביל את מירוץ האוטונומיה באמצעות חומרה ותוכנה חדשות בקצב סטארט‑אפ, אבל עבור לקוחות רבים הם מסמלים “הזזת קורות השער” שוב ושוב - ומציבים שאלות קשות על התיאום בין שיווק, הנדסה והתחייבות ארוכת טווח.