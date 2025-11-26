ה-SP40 Restomod Speedster ( צילום: יצרן )

ה-SP40 Restomod Speedster, תוצר של המומחים מ-Iconic Auto Sports (IAS) בבואנוס איירס, מזמנת חוויה יוצאת דופן: היא משחזרת את רוחו של רכב שייצרה פורד אי שם בשנת 1934 - רכבי ספורט אלגנטיים והייחודיים שהיו חבבי הקהל בזמנם - אך מבעד לחזות רטרו שקטה מסתתרת מכונה מודרנית ורב־עוצמה.

בעוד המקור מ־1934 היה רכב עם גוף מאלומיניום ומנוע V8 שטוח, ה-SP40 משתמש בפלטפורמה חדשה לגמרי: שלדת צינורות (tubular spaceframe), גוף קרבון, מתלים עצמאיים, בלמי Brembo, ותיבת הילוכים ידנית.

ה-Edsel Ford Special Speedster 1934 ששימש השראה ( צילום: נחלת הכלל )

הלב הפועם: V8 של ימינו עם יותר מ-480 כ“ס ג'נסיס עוברת לספורט: קונספט V8 מפתיע בדרך אבישי לוי | 21:15 במקום המנוע של פעם - ה-SP40 מניע כיום V8 בנפח 5.0 ליטר (מנוע Coyote של פורד), עם הספק של יותר מ-480 כ"ס. המשקל הכולל של הרכב הוא כ-1,190 ק"ג - פחות או יותר כמו ג’יפ מודרני - מה שמבליט את יחס כוח-למשקל המרשים שלו. התוצאה: מראה ותחושת נהיגה של רכב קלאסי, אבל ביצועים של מכונית מודרנית, עם הכלים הטכנולוגיים של היום. רכב כזה - במידותיו, בחומרים, בעיצוב - מזכיר את סוגת הרכבים האמריקאית הנוסטלגית 'hot rod', אך בלי פשרות מכניות שהיו נחלתן של מכוניות בשנים עברו.

רכב מסוג HOT ROD משנת 1932 ( צילום: Trekphiler )

בין העבר לעתיד: אמנות, עבודת יד, וחופש אישי

ה-SP40 לא מיועד לייצור המוני. כל דגם מיוצר לפי הזמנה - ולפיכך כל רכב ייחודי ונושא תג מחיר שונה. כמו ברכב המקורי של אדסל פורד, גם כאן אנשי IAS בוחרים בגוף קל, בידוד מינימלי, עיצוב אלגנטי, ועץ אלון + אלומיניום - רק שהפעם בגימור מודרני.

פנים הרכב ( צילום: ה-SP40 Restomod Speedster )

מסקנה: נוסטלגיה עם אדנלין

ה-SP40 Restomod Speedster מראה שאפשר לחבר בין שני עולמות שבדומה נחשבים מנוגדים: העבר של עיצוב רטרו, אלגנטיות וייחודיות - וההווה של טכנולוגיה, ביצועים והנאה טהורה מהנהיגה. הוא לא רק מחזיר אותך לעידן האחרונה בו V8 היה המלך - הוא גם מזכיר שאפשר להיזכר בעבר בלי לוותר על מה שהטכנולוגיה העכשווית נותנת לך.