ה-Pool Hustler ( צילום: Mercedes-Benz World holds an exhibition )

בתערוכה מרשימה שעתידה להתקיים בעוד כשבוע במתחם במרצדס-בנץ וורלד שבאנגליה, יכולו חובבי הרכב וההיסטוריה ליהנות מתצוגה יוצאת דופן של מכוניות וינטג' שמאתגרות את גבולות הדמיון. לצד דגמים איקוניים של מרצדס, מופיעים פרויקטים ניסיוניים שבחלקם לא נועדו כלל לשימוש יומיומי אלא שימשו כאובייקטים אמנותיים ומיצגים לאירועים או לתערוכות בלבד.

>> למגזין המלא - לחצו כאן אחד הדגמים הבולטים בתצוגה הוא Messerschmitt KR200 - מכונית בעלת גוף צר במיוחד אשר נבנתה ממסגרות קלות ולוחות מתכת. המנוע הדו-פעימתי מוצב בצמוד לגלגל האחורי, ולנהג יש אפשרות להניעו לאחור על ידי הפעלת מערכת חשמל פשוטה. החלק העליון של הרכב עשוי מכיסוי פלסטיק שקוף, ועיצוב מושביו - הממוקמים בטור עוקב - מקטין את הרוחב ומדגיש את הגישה המינימליסטית.

ה-Messerschmitt KR200 ( צילום: Mercedes-Benz World holds an exhibition )

דגם נוסף, Tornado M6 GT, מדגים שילוב מתקדם של טכנולוגיות מרוצי מכוניות: שלדת צינורות חלולה מחוזקת בלוחות קרבון, מושבים מעור, ומערכת אווירודינמית שמזכירה כלי טיס. העיצוב מפחית משקל ומשפר את ביצועי הרכב, וגימורים כמו רצפה שטוחה ומסלול זרימת אוויר ישרה מדגימים כיצד עולם הספורט המוטורי השפיע על ההנדסה האזרחית.

Tornado M6 GT ( צילום: Mercedes-Benz World holds an exhibition )

בתצוגה מופיעים גם רכבים שנבנו לטובת מיצג בלבד, כמו דגם Lamborghini Miura שיועד במקור לנסיעות שעשועים ולא לנסיעת כביש קלאסית, וכן יחידת קונספט של Lotus JPS—רכב בן מושב אחד שבנוי בעיקר מלוחות מתכת ואלמנטים מבית עולם המרוצים. שניהם מדגימים את ההפיכה של המכונית לאובייקט תרבותי אמנותי החורג מהמטרה המקורית של תחבורה.

היצירתיות בתערוכה מגיעה לשיא עם דגמים יוצאי דופן: Pool Hustler של סטיב טאנסי הוא רכב ייחודי המשלב שולחן סנוקר פונקציונלי עם שלדת מכונית ומנוע V8 חזק. עיצוב מכסה הגלגלים כהעתק לכדורי סנוקר, ושימוש בעץ, מתכת וגומי בגוף, מדגישים גישה עיצובית שובבה וחדשנית.

Pool Hustler ( צילום: Mercedes-Benz World holds an exhibition )

Pool Hustler ( צילום: Mercedes-Benz World holds an exhibition )

ה-Sidewinder, מכונית תלת-גלגלית של ג'ורג' באריס, עושה שימוש בחלקים של מטוס ובגלגלי מגנזיום מאלומיניום ותעופה. המנוע מותקן לרוחב ומניע את הגלגלים האחוריים באמצעות שרשראות כפולות, כשהעיצוב הקדמי חוצה גבולות בין רכב לנהיגה ולבין כלי מוטורי מרהיב.

ה-Sidewinder, ( צילום: Mercedes-Benz World holds an exhibition )

הרכיבים האווירודינמיים והחומרים הבלתי שגרתיים ממשיכים גם בדגמים כמו Wolfrace Sonic - רכב עם שישה גלגלים שנועד במקור לקדם מותג גלגלים. שלדת הצינורות, גוף הפיברגלס וקונספט עיצוב המשלב שיפועים חדים בולטים ביותר לנוכח כל כלי רכב אחר.

ה-Wolfrace Sonic ( צילום: Mercedes-Benz World holds an exhibition )

רכב נוסף מהתצוגה ( צילום: Mercedes-Benz World holds an exhibition )

רכבים נוספים קשורים לעולם המרוצים והחול, כמו Sand Draggin - רכב משנות ה־70 עם מנוע אולדס מובייל גדול ושלדה מותאמת למרוצים על משטחי חול. גם רכב ה־Supervan III, האייקוני מופיע בתערוכה בעותק לתצוגה בלבד, ומדגים את התפתחות הרכב כמוצר תרבותי.

ה-Sand Draggin ( צילום: Mercedes-Benz World holds an exhibition )

ה־Supervan III ( צילום: Mercedes-Benz World holds an exhibition )

התערוכה ממחישה כיצד לאורך השנים שימשו מכוניות וינטג' לא רק כאמצעי תחבורה, אלא גם כפלטפורמה לחדשנות וחופש יצירתי הנדסי - עם דגש על שלדות קלות, פיברגלס, חומרים מורכבים והגדרות שימוש חדשות. הרכבים המוצגים בולטים בהשראות מעולם התעופה, המרוצים והגחמות הייחודיות של יוצריהם, ומזמנים את המבקר לגלות מחדש את הקסם והאומץ לפרוץ גבולות תחבורה מוכרים.