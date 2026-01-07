הקץ למסכים? לגו חושפת את הלבנה שתשנה את הדרך בה ילדים משחקים

הדבר הכי חם בימים האחרונים הוא ללא ספק תערוכת CES בלאס וגאס, שם אנחנו מקבלים הצצה מרתקת איך יראה העשור הקרוב בכל מה שקשור לטכנולוגיה. בין כל הפיתוחים העתידניים, מי שגנבה את ההצגה היא קבוצת לגו, שחשפה רשמית את פלטפורמת ה-Smart Play שלה.

במרכז החדשנות עומדת ה-Smart Brick (הלבנה החכמה): קוביית לגו סטנדרטית בגודל 2x4 שמשלבת בתוכה טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת למשחק להתעורר לחיים ללא צורך במסכים. בתוך הלבנה הקטנה מוטמע שבב ASIC זעיר (4.1 מ"מ) העמוס בחיישנים, מדי תאוצה, נורות LED ורמקול מיניאטורי המפיק צלילים בזמן אמת בהתאם לפעולות הילד.

הקסם האמיתי מתרחש בזכות פרוטוקול תקשורת קנייני בשם BrickNet. מדובר ברשת מבוזרת המבוססת על בלוטות', המאפשרת ללבנים "לדבר" זו עם זו ללא צורך באפליקציות או בחיבור לאינטרנט. הלבנים מסוגלות לזהות את המרחק, הכיוון והאוריינטציה של לבנים אחרות במרחב תלת-ממדי. כך למשל, המערכת יודעת איזה רכב חוצה ראשון את קו הסיום, או אם דמות אחת "מסתכלת" על דמות אחרת.

בזמן המשחק, הלבנים יפיקו צלילים איקוניים כמו זמזום, שאגות מנוע, מטוס ממריא ואפילו תאונה מצערת. הלבנים חכמות מספיק כדי לעבור מצלילי טיסה לאפקטים של התרסקות אם הדגם מתהפך או פוגע במכשול. בנוסף, המערכת כוללת טעינה אלחוטית, כך שניתן להטעין מספר לבנים בו זמנית על משטח משותף.

לדברי בכירי לגו, המטרה היא לקבוע סטנדרט חדש לחוויות אינטראקטיביות שמעוררות את הדמיון מבלי שהילדים יהיו צמודים לסמארטפון או לטאבלט. הפיתוח, שכלל יותר מעשרים חידושים רשומים כפטנט, הופך את אבני הלגו המסורתיות למערכת חיה ומגיבה וגם מגניבה.