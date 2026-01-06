כיכר השבת
הדבר החם הבא

המהפכה שעל קצה האצבע: מדוע העולם נוטש את השעונים לטובת הטבעות החכמות?

מהפכת הטבעות החכמות בשיאה: למה השוק זינק ב-49% ואיך טבעות ה-AI החדשות מ-CES 2026 משאירות את השעונים החכמים מאחור? | מניטור בריאות דיסקרטי ועד הקלטת פגישות ותמלול ב-100 שפות – הגאדג'ט הזעיר שמשנה את כל מה שחשבנו על טכנולוגיה (בעולם)

טבעת ספורט חכמה לסמארטפון של Ivory Mobile (צילום: יצרן)

בעוד שבעבר השעונים החכמים שלטו ביד רמה על פרק כף, נראה כי בשנה האחרונה המיקוד הטכנולוגי עבר למקום קטן ודיסקרטי הרבה יותר: האצבע. שוק הטבעות החכמות חווה צמיחה מתפרצת של 49% במשלוחים בשנת 2025, כשהוא עוקף בביצועיו את הצמיחה המתונה של השעונים המסורתיים.

הצרכנים מחפשים דרך לנטר את בריאותם באופן פסיבי ודיסקרטי, ללא מסכים מהבהבים המסיחים את הדעת. הטבעות החדשות מציעות חיי סוללה מרשימים של עד 8 ימים ומשקל אפסי של כ-2 גרם בלבד, מה שמאפשר מעקב רציף של 24/7 אחר דופק, חמצן בדם ואיכות שינה. חברות כמו Oura, השולטת ב-74% מהשוק, ו-Smalth, שהשיקה טבעת קרמית במחיר נגיש, מוכיחות שהטבעת היא כבר לא רק תכשיט, אלא מעבדה רפואית זעירה.

אך הדרמה האמיתית ב-CES 2026 אירוע הדגל של הבניה המלאכותית בלאס ואגס, הגיעה מכיוון מפתיע – הבינה המלאכותית. טבעת ה-Vocci AI החדשה מסמנת שינוי כיוון דרמטי: היא זונחת את חיישני הבריאות לטובת הקלטה ותמלול של פגישות עבודה. בלחיצת כפתור אחת על טבעת הטיטניום, המכשיר מסוגל להקליט עד 8 שעות, לתמלל ביותר מ-100 שפות ואף לייצר תובנות מבוססות AI על רגעים חשובים בפגישה.

בין אם מדובר בטבעות של חברת Dreame המשתלבות במערכת הבית החכם, ובין אם בטבעות טיטניום המנהלות לנו את סדר היום, ברור שהטבעת החכמה היא כבר לא מוצר נישה. עם זינוק של מיליוני יחידות שנמכרות בשנה, נראה שהטכנולוגיה הלבישה הופכת לקטנה יותר, חכמה יותר ומרשימה מאי פעם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר