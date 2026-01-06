בעוד שבעבר השעונים החכמים שלטו ביד רמה על פרק כף, נראה כי בשנה האחרונה המיקוד הטכנולוגי עבר למקום קטן ודיסקרטי הרבה יותר: האצבע. שוק הטבעות החכמות חווה צמיחה מתפרצת של 49% במשלוחים בשנת 2025, כשהוא עוקף בביצועיו את הצמיחה המתונה של השעונים המסורתיים.

הצרכנים מחפשים דרך לנטר את בריאותם באופן פסיבי ודיסקרטי, ללא מסכים מהבהבים המסיחים את הדעת. הטבעות החדשות מציעות חיי סוללה מרשימים של עד 8 ימים ומשקל אפסי של כ-2 גרם בלבד, מה שמאפשר מעקב רציף של 24/7 אחר דופק, חמצן בדם ואיכות שינה. חברות כמו Oura, השולטת ב-74% מהשוק, ו-Smalth, שהשיקה טבעת קרמית במחיר נגיש, מוכיחות שהטבעת היא כבר לא רק תכשיט, אלא מעבדה רפואית זעירה.

אך הדרמה האמיתית ב-CES 2026 אירוע הדגל של הבניה המלאכותית בלאס ואגס, הגיעה מכיוון מפתיע – הבינה המלאכותית. טבעת ה-Vocci AI החדשה מסמנת שינוי כיוון דרמטי: היא זונחת את חיישני הבריאות לטובת הקלטה ותמלול של פגישות עבודה. בלחיצת כפתור אחת על טבעת הטיטניום, המכשיר מסוגל להקליט עד 8 שעות, לתמלל ביותר מ-100 שפות ואף לייצר תובנות מבוססות AI על רגעים חשובים בפגישה.

בין אם מדובר בטבעות של חברת Dreame המשתלבות במערכת הבית החכם, ובין אם בטבעות טיטניום המנהלות לנו את סדר היום, ברור שהטבעת החכמה היא כבר לא מוצר נישה. עם זינוק של מיליוני יחידות שנמכרות בשנה, נראה שהטכנולוגיה הלבישה הופכת לקטנה יותר, חכמה יותר ומרשימה מאי פעם.