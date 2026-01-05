היסטוריה: הרובוט יוצא מהמעבדה - ומתחיל לעבוד במפעל של יונדאי

רגע היסטורי עבור עולם הרובוטיקה: בתוכנית "60 דקות" של רשת CBS, ששודרה אתמול (ראשון), הציגו את אטלס - הרובוט ההומנואידי המתקדם של חברת Boston Dynamics, כשהוא מבצע לראשונה משימות אמיתיות על קו הייצור של יונדאי במפעל הענק בעיר סוואנה שבג’ורג’יה. מדובר בצעד משמעותי שמעביר את הרובוט מסביבת המעבדה וההדגמות הציבוריות - אל שגרת עבודה במציאות תעשייתית.

הרובוט החשמלי החדש של בוסטון דיינמיקס מסוגל לבצע משימות פיזיות קשות כמו הרמת רכיבים כבדים, מיון חלקי מתכת והרכבת דלתות רכב. הוא מצויד במפרקים בעלי טווח תנועה של 360 מעלות ובמערכת חישה מתקדמת המבוססת על מצלמות עומק ובינה מלאכותית, שמאפשרות לו לזהות עצמים, להתאים את עצמו לשינויים סביבתיים, ולפעול כמעט ללא התערבות אנושית.

יונדאי, שרכשה את בוסטון דיינמיקס מסופטבנק בשנת 2021 תמורת 1.1 מיליארד דולר, מתכננת לשלב בשנים הקרובות אלפי רובוטים דוגמת אטלס במפעלי ההרכבה שלה ברחבי העולם. המהלך משתלב בתוכנית "Software-Defined Factory" של החברה - יוזמה שמטרתה להפוך את מפעלי הייצור לחכמים, אוטונומיים וגמישים יותר באמצעות בינה מלאכותית ולמידת מכונה.

הצגת הרובוט בתוכנית האמריקאית מגיעה ערב חשיפת "אסטרטגיית הרובוטיקה וה-AI" של יונדאי בתערוכת CES 2026 שתיפתח השבוע בלס וגאס, שם צפוי אטלס להופיע לראשונה על במה בפני הקהל הרחב. בבוסטון דיינמיקס ציינו כי החברה שואפת להתחיל בשיווק מסחרי של הדגם בשנים הקרובות, מה שעשוי להציב אותה כמתחרה ישירה לטסלה (עם הרובוט Optimus) ולחברת Figure AI (עם Figure 02).

למרות החששות מהחלפת עובדים אנושיים, ביונדאי מדגישים כי השימוש ברובוטים נועד להשלים את כוח האדם ולא להחליפו - בעיקר בעבודות מסוכנות או מאמצות פיזית. לפי הערכות, עד 40% מתהליך ההרכבה במפעל שבג’ורג’יה צפוי להיות אוטומטי עד סוף העשור, כאשר אטלס והרובוטים שיבואו בעקבותיו ישמשו זרוע עזר אנושית, ולא תחליף לה.