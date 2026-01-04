קליפ חדש ומרגש ליצירה ״העושה לנו נסים״, יוצא לאור בביצועו של החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט.

הקליפ צולם במוצאי שבת החזנות ההיסטורית שהתקיימה בביתר עילית, בהיכל המפואר שנבנה ביוזמת ממלא מקום ראש העיר דוד זלץ וראש העיר מאיר רובינשטיין.

שבת החזנות, המתקיימת זו השנה השלישית ברצף, הביאה לעיר את ענקי החזנות העולמית יצחק מאיר הלפגוט, יעקב מוצן ואברהם ברנהולץ, בניצוחו של אופיר סובול, שליוו את תפילות השבת המרוממות. עם צאת השבת שב יצחק מאיר הלפגוט אל העמוד, כדי להנציח את הרגע ההיסטורי.

הביצוע המיוחד מלווה על ידי מקהלת רינת ישראל, ללחן של שלמה רביץ ומרדכי סובול, בניצוחו של אופיר סובול.