היסטורי: היצירה המרגשת חודשה בביתר עילית בניצוחו של החזן העולמי הלפגוט

לאחר שבת החזנות המיוחדת שהתקיימה בביתר עילית, עם גדולי החזנות העולמית, החזן איצ'ה מאיר הלפגוט שב אל העמוד וביצע את היצירה ״העושה לנו נסים״, בליווי המקהלה של אופיר סובול | תיעוד מיוחד לחובבי הז'אנר (חרדים)

יצירת ״העושה לנו נסים״ בביתר עילית | צפו (צילום: קרדיטים בסרטון)

קליפ חדש ומרגש ליצירה ״העושה לנו נסים״, יוצא לאור בביצועו של החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט.

הקליפ צולם במוצאי שבת החזנות ההיסטורית שהתקיימה בביתר עילית, בהיכל המפואר שנבנה ביוזמת ממלא מקום ראש העיר דוד זלץ וראש העיר מאיר רובינשטיין.

שבת החזנות, המתקיימת זו השנה השלישית ברצף, הביאה לעיר את ענקי החזנות העולמית יצחק מאיר הלפגוט, יעקב מוצן ואברהם ברנהולץ, בניצוחו של אופיר סובול, שליוו את תפילות השבת המרוממות. עם צאת השבת שב יצחק מאיר הלפגוט אל העמוד, כדי להנציח את הרגע ההיסטורי.

הביצוע המיוחד מלווה על ידי מקהלת רינת ישראל, ללחן של שלמה רביץ ומרדכי סובול, בניצוחו של אופיר סובול.

  • קרדיטים: לחן: שלמה רביץ ומרדכי סובול | עיבוד: ד"ר מרדכי ואופיר סובול | ליווי: התזמורת הפילהרמונית S.F.Y | מקהלה: רינת ישראל |מפיק ומנצח: אופיר סובול | הקלטת שירה ומיקס: אולפני אשל, תל-אביב | טכנאי קול ומיקס: זהר זלץ | צילום בימוי ועריכה: נתי אלבר

1
לא ייאמן לאיזו תחתית הגיע דגל בביתר. כאילו כשהכל כבר בסדר (הבנות כולם בסמינרים, נוער לא-מנותק מהחיידרים, אברכי כוללים שמילגת העיריה בתקופת פינדרוס, חזרה אחרי שנגדעה לחלוטין, עידוד למחברי ספרים, על כל הנ"ל ועל עוד: הלוואי) רק זה מה שהיה חסר לנו. שבת חזנות. "וביום פוקדי ופקדתי...."
אריאל

