משרד הבריאות עדכן הערב (חמישי) על חולת חצבת שנסעה באוטובוס ציבורי שעשה את דרכו במוצאי השבת האחרונה מביתר עילית לעמנואל - וקרא למי ששהה באוטובוס וטרם חוסן להתחסן נגד חצבת.
מדובר באוטובוס קו 391, שיצא מביתר עילית בשעה 21:30. "מאחר ומדובר במחלה מדבקת מאוד, מבקש משרד הבריאות מאנשים שנסעו בקו זה בזמן ובשעה שצוינו מעלה, לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות", נמסר.
משרד הבריאות ממליץ לנשים הרות שאינן מחוסנות בשתי מנות, לאנשים הסובלים מדיכוי חיסוני, ולתינוקות מתחת לגיל שנה שהיו בנסיעה זו - לפנות ללשכת הבריאות באזור מגוריהם לשקול מתן חיסון סביל נגד חצבת.
ניתן להתחסן בקופות החולים, לשכות הבריאות וטיפות החלב. ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*) על מנת לברר את הצורך בקבלת חיסון. משרד הבריאות שב וקורא לציבור להתחסן - חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.
