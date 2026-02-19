אילוסטרציה ( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

משרד הבריאות עדכן הערב (חמישי) על חולת חצבת שנסעה באוטובוס ציבורי שעשה את דרכו במוצאי השבת האחרונה מביתר עילית לעמנואל - וקרא למי ששהה באוטובוס וטרם חוסן להתחסן נגד חצבת.