כיכר השבת
"ביד קשה"

הפיכת הניידת בבני ברק: העקבות הובילו אל בן 19 מביתר עילית - שנעצר

המשטרה עצרה צעיר מביתר עילית בחשד שהיה מעורב בהפיכת ניידת המשטרה בבני ברק, בזמן המהומות בעיר החרדית ביום ראשון השבוע | המשטרה: "נמשיך לפעול בנחישות וביד קשה נגד כל ניסיון לפגוע בשוטרים" (חרדים בארץ)

13תגובות
רגעי הפיכת הניידת השבוע (צילום: לפי סעיף 27א)

ארבע יממות חלפו מאז האירועים הסוערים שהתרחשו ב השבוע - ועדיין המצוד אחר המעורבים במעשי הוונדליזם נמשך. היום (חמישי) עצרה המשטרה צעיר שחשוד בהפיכת ניידת המשטרה בעיר במהלך המהומות.

מדובר בבן 19, תושב העיר החרדית ביתר עילית. הוא נעצר לחקירה ובסיומה נכלא. מחר בבוקר הוא צפוי להגיע לדיון בבית משפט השלום בתל אביב, שם יוחלט אם להאריך את מעצרו.

לדברי המשטרה הצעיר נעצר לאחר שבמסגרת החקירה נאספו ממצאים וראיות, במהלכם אותר היום הצעיר החשוד במעורבות המעשים.

הוא נחקר בגין חבלה במזיד ברכב, השתתפות בהתקהלות אסורה, קשירת קשר לעשות פשע וחסימה או הפרעה בדרך ציבורית.

המשטרה מסרה כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות וביד קשה נגד כל ניסיון לפגוע בשוטרים, בניידות המשטרה וברכוש ציבורי, ותמצה את הדין עם המעורבים בהפרות סדר ובאלימות מכל סוג".

רגעי הפיכת הניידת המשטרתית במהלך המהומות ביום ראשון תועדו והופצו ברשת. נראים בתיעוד כמה עשרות צעירים הופכים את הניידת בלב העיר.

אלו לא העצורים הראשונים השבוע בעקבות המהומות בבני ברק. מוקדם יותר השבוע נעצרו חמישה חשודים נוספים במהומות. ביום שלישי בית המשפט האריך את מעצרם של ארבעה מהם ושחרר חשוד נוסף בן 12 בתנאים מגבילים.

המהומות בבני ברק החלו ביום ראשון השבוע, בעקבות כניסת חיילות צה"ל, והמשיכו גם ביום שני - במחאה שהחלה מול המרכז של חסידות ויז'ניץ מרכז ומאז במשך שעות ארוכות בכל רחבי האזור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (71%)

לא (29%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
טוב מאד לכלב תשליכון אותו
יהודי
9
אנטישמים הלוואי היו המנהגים ככה גם בקפלן.. החרדים מריכים לגנות את זה.
יצחק
בקפלן מעולם לא הפכו ניידת ולא נקטו באלימות כלפי שוטרים וחיילים.
מר בחור
8
רק שתי מליון שקל על הנזק ילמדו את הונדליסטים לקח. לא מעצר של יומיים בתנאי בית מלון.
אא

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר