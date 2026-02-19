ארבע יממות חלפו מאז האירועים הסוערים שהתרחשו בבני ברק השבוע - ועדיין המצוד אחר המעורבים במעשי הוונדליזם נמשך. היום (חמישי) עצרה המשטרה צעיר שחשוד בהפיכת ניידת המשטרה בעיר במהלך המהומות.

מדובר בבן 19, תושב העיר החרדית ביתר עילית. הוא נעצר לחקירה ובסיומה נכלא. מחר בבוקר הוא צפוי להגיע לדיון בבית משפט השלום בתל אביב, שם יוחלט אם להאריך את מעצרו.

לדברי המשטרה הצעיר נעצר לאחר שבמסגרת החקירה נאספו ממצאים וראיות, במהלכם אותר היום הצעיר החשוד במעורבות המעשים.

הוא נחקר בגין חבלה במזיד ברכב, השתתפות בהתקהלות אסורה, קשירת קשר לעשות פשע וחסימה או הפרעה בדרך ציבורית.

המשטרה מסרה כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות וביד קשה נגד כל ניסיון לפגוע בשוטרים, בניידות המשטרה וברכוש ציבורי, ותמצה את הדין עם המעורבים בהפרות סדר ובאלימות מכל סוג".

רגעי הפיכת הניידת המשטרתית במהלך המהומות ביום ראשון תועדו והופצו ברשת. נראים בתיעוד כמה עשרות צעירים הופכים את הניידת בלב העיר.

אלו לא העצורים הראשונים השבוע בעקבות המהומות בבני ברק. מוקדם יותר השבוע נעצרו חמישה חשודים נוספים במהומות. ביום שלישי בית המשפט האריך את מעצרם של ארבעה מהם ושחרר חשוד נוסף בן 12 בתנאים מגבילים.

המהומות בבני ברק החלו ביום ראשון השבוע, בעקבות כניסת חיילות צה"ל, והמשיכו גם ביום שני - במחאה שהחלה מול המרכז של חסידות ויז'ניץ מרכז ומאז במשך שעות ארוכות בכל רחבי האזור.