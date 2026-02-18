נער בן 15 נפצע הערב (רביעי) באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כשני מטרים בישיבה בביתר עילית.

גורם רפואה שנכח במקום סיפר ל'מאקו' כי בזמן שהיו בישיבה השתטו הנערים, ובשלב מסוים עלה הנער על כתפיו של חברו לעיני רבני הישיבה. לדבריו, "הם עשו צחוקים. השניים רקדו, איבדו שיווי משקל - והוא נפל לקרקע".

חובשים ופרמדיקים של מד”א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק.

אלי אייזנבך, כונן מד"א שהגיע למקום, סיפר: "הובילו אותנו לנער כבן 15 לאחר שנפל מגובה כ- 2 מטרים וסבל מחבלה קשה בראשו, הוא שכב מחוסר הכרה".

לדבריו, "יחד עם צוותים נוספים שהגיעו למקום הענקנו לפצוע טיפול רפואי ראשוני הכולל סיוע נשימתי, חבישות וקיבועים והוא פונה אל יחידת הטראומה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים שערי צדק במצב קשה ולא יציב."

בארגון "צוות הצלה" ביקשו להתפלל ולהעתיר עבור הנער אליעזר בן ליאורה בתיה לרפואה שלמה.