כיכר השבת
סכנת נפשות

השתטו מול רבני הישיבה: הנער נפל מכתפי חברו - ופונה לבי"ח במצב קשה 

נער בן 15 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כשני מטרים בישיבה בביתר עילית | גורם רפואה שנכח במקום סיפר כי הנערים השתטו, ובשלב מסוים עלה הנער על כתפיו של חברו לעיני רבני הישיבה (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: רוני שוצר\פלאש90)

נער בן 15 נפצע הערב (רביעי) באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כשני מטרים בישיבה בביתר עילית.

גורם רפואה שנכח במקום סיפר ל'מאקו' כי בזמן שהיו בישיבה השתטו הנערים, ובשלב מסוים עלה הנער על כתפיו של חברו לעיני רבני הישיבה. לדבריו, "הם עשו צחוקים. השניים רקדו, איבדו שיווי משקל - והוא נפל לקרקע".

חובשים ופרמדיקים של מד”א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק.

אלי אייזנבך, כונן מד"א שהגיע למקום, סיפר: "הובילו אותנו לנער כבן 15 לאחר שנפל מגובה כ- 2 מטרים וסבל מחבלה קשה בראשו, הוא שכב מחוסר הכרה".

לדבריו, "יחד עם צוותים נוספים שהגיעו למקום הענקנו לפצוע טיפול רפואי ראשוני הכולל סיוע נשימתי, חבישות וקיבועים והוא פונה אל יחידת הטראומה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים  שערי צדק במצב קשה ולא יציב."

בארגון "צוות הצלה" ביקשו להתפלל ולהעתיר עבור הנער אליעזר בן ליאורה בתיה לרפואה שלמה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר