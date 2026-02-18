נושאת המטוסים היבשתית של אקספנג ( צילום: יצרן )

בזמן שבישראל ובאירופה אנו מתרגלים לרכבי הפנאי החשמליים הסטנדרטיים של Xpeng (כמו ה-G6 או ה-G9), בסין החברה עומדת לעשות משהו יוצא דופן לחלוטין. הכירו את ה-"Land Aircraft Carrier" (נושאת המטוסים היבשתית) - רכב שהוא למעשה שילוב בין ואן עצום לרחפן ענק.

התמונות המגיעות מחברת הבת של Xpeng, שנקראת Aridge (לשעבר AeroHT), חושפות כלי שמוגדר על ידי יוצריו כ"המכונית המעופפת המודולרית הראשונה בעולם". אם זה נשמע לכם כמו מדע בדיוני, תופתעו לגלות ש-Xpeng הבטיחה מסירות אמיתיות ללקוחות כבר בהמשך שנת 2026.

"המפעל מוכן", הצהיר לאחרונה סוון דה סמט, מנהל המותג והשיווק של Xpeng אירופה. "היה לי העונג לבקר לאחרונה במתקן שבו בונים כרגע את גרסאות קדם-הייצור. זה לא חלום. יש לנו כבר 7,000 הזמנות. מאוחר יותר השנה נתחיל לספק אותן". אז במה מדובר? זהו שילוב של ואן 6x6 (בעל שישה גלגלים) עם כלי טיס חשמלי בעל יכולת המראה ונחיתה אנכית. הלקוחות הראשונים עתידים לקבל את המכונות הללו בעוד מספר חודשים בלבד. עם זאת, ישנה משוכה אחת נוספת ש-Xpeng צריכה לעבור לפני שהרוכשים הראשונים ימריאו לשחקים. "רק כדי להראות מי אנחנו כחברה, המנכ"ל שלנו קבע שכל צוות ההנהלה צריך להטיס את המכונית המעופפת לפני שנספק אותה ללקוחות", אומר דה סמט. "אז אפילו סמנכ"ל הכספים שלנו מתמודד כעת עם המשימה המרתיעה של לימוד הטסת אב-טיפוס ושליטה בו".

ה-"Land Aircraft Carrier" ( צילום: יצרן )

שליטה ברחפן מתוך הרכב ( צילום: יצרן )

למרות היעדים האגרסיביים הללו, הפרטים הטכניים המלאים טרם נחשפו במלואם. מה שכן ידוע הוא שהוואן הענק, המיועד לארבעה נוסעים, יצויד בדלתות אחוריות הנפתחות הפוך (מה שנקרא 'דלתות התאבדות'), היגוי לגלגלים האחוריים ומערכת הנעה עם מאריך טווח (Range Extender) שתספק טווח נסיעה של מעל 1,000 ק"מ. הוואן משמש גם כתחנת טעינה ניידת עבור החלק המעופף.

היחידה האווירית עצמה היא למעשה רחפן ענק בעל שישה רוטורים, הכולל מערכת שליטה עם מנוף בודד, המראה אוטומטית, ניווט אוטונומי ומערך מסחרר של מערכות בטיחות.

האם נראה את הכלים הללו בכבישי (ובשמי) המערב בקרוב? ימים יגידו, אבל בסין העתיד כבר כמעט כאן.