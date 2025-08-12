אקספנג P7 2026 החדשה נחשפת: עיצוב עתידני וטכנולוגיה משופרת 

P7 החדשה ( צילום: יצרן )

אקספנג חושפת בימים אלה את הדור החדש של ה-P7, סדאן חשמלית ספורטיבית המיועדת להיות דגם הדגל של החברה ולהוביל את החדירה שלה לשווקים הבינלאומיים. הרכב, שעוצב על ידי המעצב הצרפתי רפיק פראג (Rafik Ferrag), מציג שפה עיצובית חדשה ונועזת המשלבת קווים ארוכים וחינניים עם נגיעות רטרו עדינות. המראה הכללי מאופיין בקווי גג נמוכים וזורמים, ידיות דלתות נסתרות וגימור תאורה מינימליסטי שכולל יחידות תאורה בצורת Y המשולבות בצורה חלקה בחזית ובאחור הרכב.

מימדים ונתונים טכניים מרשימים הדור החדש של ה-P7 מגיע עם מימדים מרשימים: אורך של 5,017 מ"מ, רוחב של 1,970 מ"מ וגובה של 1,427 מ"מ, עם בסיס גלגלים של 3,008 מ"מ. למרות היותו ארוך ורחב יותר מהדור הקודם, הרכב נמוך יותר, מה שתורם למראה הספורטיבי והאווירודינמי שלו. החברה מציעה חישוקים בגודל 20 או 21 אינץ', עם אפשרות לצמיגים בגדלים שונים בין הסרן הקדמי לאחורי לשיפור הביצועים. מבחינת מערכות ההנעה, אקספנג מציעה שלוש גרסאות חשמליות עיקריות. גרסת הבסיס עם הנעה אחורית מצוידת במנוע חשמלי בודד בהספק של 270 קילוואט (363 כ"ס), בעוד גרסת הביצועים עם הנעה כפולה מקבלת מנוע נוסף בחזית בהספק 167 קילוואט, מה שמביא את ההספק הכולל ל-437 קילוואט (586 כ"ס). הרכב בנוי על פלטפורמת 800 וולט מתקדמת התומכת בטעינה מהירה בטכנולוגיית 5C, המאפשרת טעינה מ-10% ל-80% בזמן שנע בין 11 ל-29 דקות בלבד, בהתאם לעוצמת עמדת הטעינה.

P7 החדשה ( צילום: יצרן )

טווחי נסיעה מרשימים וסוללות מתקדמות

אחד הנתונים המרשימים ביותר של ה-P7 החדשה הוא טווח הנסיעה. עם אפשרויות סוללה של 74.9 קוט"ש ו-92.2 קוט"ש, הרכב מציע טווחים של 702 ק"מ בגרסת ההנעה האחורית הבסיסית, 820 ק"מ בגרסת הטווח הארוך עם הנעה אחורית, ו-750 ק"מ בגרסת ההנעה הכפולה - כולם לפי תקן הבדיקה הסיני CLTC. מדובר בנתונים שמציבים את ה-P7 בחזית הטכנולוגיה החשמלית העולמית ומספקים מענה לחרדת הטווח.

התאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש נעה בין 3.7 שניות בגרסת הביצועים העליונה לבין 6.4 שניות בגרסת ההנעה האחורית הבסיסית, נתונים המציבים את הרכב בליגה של סדאנים ספורטיביות פרימיום.

פנים מתקדם וטכנולוגיה חדשנית

תא הנוסעים של ה-P7 החדשה מדגיש את הגישה הטכנולוגית המתקדמת של אקספנג. הרכב מצויד בתצוגת עילית (HUD) ענקית בגודל 87 אינץ' עם יכולות מציאות רבודה - הגדולה ביותר בקטגוריה לטענת החברה. המערכת כוללת גם ממשק "Touch Pad" חדשני וזיהוי תנועות, כולל הנהון בראש כמענה לשאלות של העוזר הקולי.

לוח המחוונים הדיגיטלי משתלב עם מסך מולטימדיה מרכזי בגודל 15.6 אינץ' שיכול להסתובב לצדדים לזווית צפייה אופטימלית. הנוסעים מאחור זוכים למסך בידור נפרד בגודל 8 אינץ', בנוסף למערכת שמע פרימיום עם 23 רמקולים. המושבים הקדמיים הספורטיביים כוללים תמיכות צד אקטיביות המגיבות תוך 10 מילישניות ויכולות להתכוונן לרוחב ב-30 מ"מ לתמיכה משופרת בפניות.

הרכב מצויד גם בשני מטעני טלפון אלחוטיים, ארבע יציאות USB, שקע 12 וולט, וגג פנורמי מזכוכית. ריפוד המושבים זמין בעור נאפה איכותי או בגימור דמוי עור, עם פונקציות חימום, אוורור ועיסוי למושבים הקדמיים.

תצוגה עילית על השמשה, מהגדולות בקטגוריה ( צילום: יצרן )

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

מערכות סיוע לנהג מבוססות ראייה ממוחשבת

אקספנג משלבת ב-P7 החדשה את שבב הבינה המלאכותית Turing שפותח בחברה, המאפשר מערכת סיוע לנהג מתקדמת (ADAS) המבוססת על ראייה ממוחשבת בלבד, בדומה לגישה של טסלה. המערכת תומכת בנהיגה אוטונומית חלקית בכבישים מהירים ובסביבה עירונית באמצעות פונקציית ה-NGP (Navigation Guided Pilot) - המקבילה של אקספנג ל-Navigate on Autopilot של טסלה.

גרסת "כנפי הפנג" הייחודית

בהמשך למסורת שהחלה בדור הקודם, אקספנג תמשיך להציע גרסת "Peng Wing" מיוחדת עם דלתות קדמיות הנפתחות כלפי מעלה בסגנון דלתות מספריים (scissor doors). גרסה זו תכלול גם אפשרויות התאמה אישית כגון חיפויי סיבי פחמן לסף הצד, לכנפיים ולמראות, יחד עם טיפול ייחודי בזכוכית האחורית וערכות גוף מיוחדות.

הרכב ( צילום: יצרן )

השקה צפויה ומחיר תחרותי

ה-P7 החדשה צפויה להיכנס לשוק הסיני במהלך אוגוסט 2025, במחיר התחלתי של כ-300,000 יואן (כ-42,000 דולר או כ-150,000 שקלים). מדובר במחיר תחרותי במיוחד בהשוואה למתחרות הישירות שלה בסין - שיאומי SU7, טסלה מודל 3 ו-BYD Seal, וכמובן בהשוואה לסדאנים פרימיום מערביות כמו BMW i4 וטסלה מודל S.

אסטרטגיה גלובלית וסיכויי הגעה לישראל

אקספנג מתכננת את ה-P7 כמודל גלובלי, עם כוונות להרחיב את הנוכחות שלה באירופה ובשווקים נוספים. החברה כבר השיקה באירופה את ה-G6, מתחרה למודל Y של טסלה, וה-P7 החדשה צפויה להגיע לשם במהלך 2026. באוסטרליה, אקספנג מרחיבה את הנוכחות שלה עם דגמי G6, G9 ו-X9, כאשר ה-P7 צפויה להצטרף למגוון מאוחר יותר ב-2026.

לגבי ישראל, למרות שאין הודעה רשמית, הגעת המותג לשוק הישראלי תהיה ככל הנראה לאחר ההשקה באירופה.