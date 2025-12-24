כיכר השבת
"המציאות השתנתה"

אפשר להחזיק סמארטפונים? האמירה המפתיעה של האדמו"ר בטיש; "כמו להגיד לא לנסוע ברכב"

אחד הנושאים הכי בוערים בשנים האחרונות בציבור החרדי, הוא נושא החזקת מכשיר חכם, במהלך דרשה שנשא האדמו"ר מקרלין בטיש חנוכה, הוא התייחס לנושא בהרחבה והסביר גם מדוע כיום אי אפשר לאסור זאת לחלוטין; "מי שיצעק שזו סכנה – גם לנסוע ברכב זו סכנה, ויש עוד דברים מסוכנים" | דבריו המלאים (חרדים)

24תגובות
האדמו"ר מקרלין סטולין (צילום: שוקי לרר)

במהלך עריכת השולחן הטהור לרגל "זאת חנוכה", בהיכל בית מדרשו הגדול בגבעת זאב בירושלים, התייחס האדמו"ר מקארלין סטולין באריכות לאחד הנושאים הבוערים ביותר על סדר יומו של הבית היהודי בדורנו – השימוש במכשירי הטכנולוגיה וההתמודדות עם פגעיהם.

בדבריו, הציג האדמו"ר גישה המשלבת הכרה במציאות החיים, לצד דרישה בלתי מתפשרת לזהירות ולקדושה.

בפתח דבריו, הבהיר האדמו"ר, כי המציאות השתנתה וכי המכשירים הטכנולוגיים הפכו לחלק בלתי נפרד מחיי היום-יום.

"הגענו למצב שאין אדם שיאמר שאפשר להסתדר בלי מכשירים", אמר האדמו"ר, "אי אפשר להסתדר, צריכים אותם. אבל לשם כך יש סינונים, וצריכים להשתמש בהם".

האדמו"ר הדף את הגישה השוללת לחלוטין את עצם השימוש במכשירים כפתרון יחיד, והשתמש במשל מעולם המעשה: "מי שיצעק שזו סכנה – הרי גם לנסוע ברכב זו סכנה, ולא חסרים דברים אחרים בעולם שהם סכנה. כשם שלא יגידו לאדם לא לנסוע ברכב בגלל הסכנה שבכביש, כך אי אפשר למנוע לחלוטין מלהשתמש במכשירים".

לצד ההכרה בצורך הטכנולוגי, סייג האדמו"ר את הדברים והפנה קריאה לאברכים הצעירים המקימים את ביתם. האדמו"ר הדגיש כי המכשיר אינו "מצווה" או הכרח למי שאינו זקוק לו באמת.

"אברך שזה עתה התחתן", הסביר האדמו"ר: "לא צריך לרוץ מיד לקנות מכשיר. זו לא מצווה. יש להשתמש במכשירים למה שצריך באמת, לצרכי עבודה וסידורים חיוניים, ולא סתם בשביל 'שטויות' ובזבוז זמן".

בהמשך דבריו, עורר האדמו"ר את החסידים כי לצד המאמץ האנושי והסינון הטכנולוגי, הכלי החזק ביותר של היהודי הוא התפילה: "צריכים להתחנן ולבקש מהשי"ת שישמור עלינו, על עוללנו ועל טפנו, אנו צריכים לחיות מתוך ישרות הלב", הפטיר הרבי לסיום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

0 תגובות

18
קדוש קדוש קדוש
יהודי
תירגע
יהודי
17
צדיק וצודק
צדיק וצודק
16
איש צדיק וחכם
חיים
15
הנורמלי האחרון
יוחנן
14
מדת האמת יש לאדמור הזה הלוואי על כולם
אא
13
מצד אחד צודק מצד שני יש להם קאלטקייט שהם משדרים לציבור כמו אין מה לעשות תשתמשו אבל...
יוחנן
12
הזמן יעשה את שלו כולם יווכחו בצידקת דרכו
יהדי
11
מנהיג חכם שרואה את המציאות נכוחה. עצוב על אלה שהולכים עם הראש בקיר וצועקים אסור.
שמואל
גם האדמו"ר מקפיד על חסימה חזקה והרמטית ללא פשרות.
אלי
10
ברוך השם שאני לא פוסק ולא אני צריך להכריע בענינים אלו . פחד פחדים ...
שי
9
כשהאדמו"ר אומר מכשירים האם הוא מדבר על סטמארטפונים? או מחשב עם סינון? אם כבר הבאתם כתבה מעניינת אם תוכלו לברר זה משנה את כללי המשחק כי עד היום למי שלא צריך ממש לעבודה הורו הרבנים שאין טעם ולצרכים החיוניים ניתן להסתפק במחשב שזה עולם אחר לגמרי מסמארטפון כידוע למי שמכיר את הפרה הזו היטב בכל אופן כתבה
דוד
אין שום שינוי בכללי המשחק זוהי שיטת האדמו"ר מאז ומקדם לחסידיו שלא כמו שאר האדמורי"ם והרבנים שאוסרים בכלל, וגם האדמו"ר מקפיד מאוד על חסימה הרמטית וחזקה.
אלי
8
המציאות מכתיבה . למשפחה החרדית ישנם 2 טלפון- טלפון פשוט וכשר מיועד רק לקבלת שיחות ולהתקשר והוא מיועד לחדר ולישיבה וטלפון חכם . עייפנו מהצביעות.
משה קליינר
7
בוקר טוב! זוהי שיטתו כבר שנים רבות רק הוא מקפיד מאוד על חסימות חזקות ללא פשרות והוא בודק לפעמים את הפלאפונים של חסידיו ללא התרעה מוקדמת כך שלא ילמדו מכך אלו שרוצים להתיר סמראטפון.
אבי
6
רכב זה סכנה ולחצות כביש זה סכנה. אבל מה כל אלו לעומת סכנות רוחניות.
ארי
ואיך אתה מגיב כאן באתר בדיוק? אתה לא חושב שזה קצת צבוע ביחס למה שכתבת?
יוסי
5
בלי לפסול את הכתבה או לזלזל ח"ו. הרי כל מי שמגיב כאן אין לו נייד כשר לחלוטין. 🙂ואם זה רק לצרכי עבודה למה אתם כאן בכיכר??
יהודי
צודק אבל איך נדע שמותר או אסור. סתם. זה בשביל לראות תחזית מזג אויר מלחמות דעות וכולי וחלק מכיכר השבת הוא רלונטי
6328
4
זכיתי להיות שם והאדמו"ר גם אמר שלא להוציא לרשות הרבים וילד ובחור ואברך צעיר לא ישתמשו בסלולרי בכלל עיקר הדרשה הייתה על לימוד התורה לנצל כל דקה תפיל.תפילה להיות בזמן בהתחלה ולצעוק בתפילה..גם מבוגרים וזקנים לאהוב לעזור לחשוב על טובת השני להתנהל על פי התורה במיוחד בעיניני ממון לשאול רב על כל ספק וכ"ו
ישר
3
האדמו"ר הכי רציונלי שלא מפחד להגיד את האמת. הראשון שזיהה כבר לפני 20 שנה את המצב העכשווי.
נפלתעעע
2
הרבי מילוואביטש אומר: לחיות עם העולם... כל הטכנולוגיה באה לשרת את האדם. כמה קידוש ה וחסדים דרך הפלאפונים. נכון, רואים קצת סטטוסים, רואים ווארט וכד.. אבל מי שצריך את זה אז זה הצלת נפשות בשבילו.
יעל
חבר שלי חזר בתשובה מהסמרטפון
7744
1
ישר כח! הכי טוב להיות ישרים להשתמש בטכנולוגיה עם הגנה חזקה ולא להסתיר מאחורי הגב
אאא

