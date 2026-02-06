כיכר השבת
העילוי שחזר כמנהיג

חמש שנים אחרי ההכתרה: האדמו"ר מסאדיגורה בביקור היסטורי בעיר נעוריו 

בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו | התרגשות כבירה בלונדון הבירה, לאחר למעלה מחמש שנים של הנהגה, האדמו"ר מסאדיגורה שב לעיר בה קנה את תורתו בצעירותו | המונים נוהרים לבית האכסניה אצל הנגיד ר' אבא חייא פריד כדי לקדם את פני המנהיג הנערץ שהגיע לרגל שמחת גיסו | גדולי רבני אירופה עולים להתברך בקודש פנימה בביקור שמעורר התרגשות עצומה בקרב כלל הקהילות בלונדון | תיעוד מיוחד מהימים הראשונים של הביקור בממלכה הבריטית (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר מסאדיגורה בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)

התרגשות רבה בקרב תושבי הבירה לונדון עם ביקור ההוד של האדמו"ר מסאדיגורה בקרבם. לציין שזהו ביקורו הראשון של האדמו"ר על אדמת אנגליה מאז עלותו על כס הנהגת העדה לפני למעלה מחמש שנים. האדמו"ר זכור לתושבי העיר עוד מימי ילדותו ובחרותו עת התגורר בלונדון, כשכבר אז יצא שמו לפניו כעילוי וגאון.

כעת, לרגל שמחת נישואי גיסו, בן חותנו הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מגדולי רבני אירופה הופיע האדמו"ר לביקור חיזוק ממושך, כשהוא מתקבל בכבוד מלכים בכל אתר.

בית האכסניה אצל הנגיד הרבני רבי אבא חייא פריד, מחשובי חסידי בעלזא, הפך לתל תלפיות, המונים נוהרים לקבלת קהל הנמשכת שעות ארוכות, וגדולי הרבנים מגיעים להקביל את פני הקודש. האדמו"ר צפוי לשהות בעיר עד תחילת שבוע הבא.

האדמו"ר מסאדיגורה בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בתפילת שחרית בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בתפילת שחרית בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בתפילת שחרית בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת קהילות בעלזא אצל האדמו"ר מסאדיגורה בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בשמחת נישואי גיסו בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בשמחת נישואי גיסו בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בשמחת נישואי גיסו בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בשמחת נישואי גיסו בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בשמחת נישואי גיסו בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בשמחת נישואי גיסו בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסאדיגורה בשמחת נישואי גיסו בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)

2
מעניין. הדודים שלו הגבירים למשפחת פלדמן, אף אחד לא רצה לאחסן אותו?
פקק
1
למה לא כתוב למטה כתבה מקודמת ????????
חיים

