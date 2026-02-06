התרגשות רבה בקרב תושבי הבירה לונדון עם ביקור ההוד של האדמו"ר מסאדיגורה בקרבם. לציין שזהו ביקורו הראשון של האדמו"ר על אדמת אנגליה מאז עלותו על כס הנהגת העדה לפני למעלה מחמש שנים. האדמו"ר זכור לתושבי העיר עוד מימי ילדותו ובחרותו עת התגורר בלונדון, כשכבר אז יצא שמו לפניו כעילוי וגאון.

כעת, לרגל שמחת נישואי גיסו, בן חותנו הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך, מגדולי רבני אירופה הופיע האדמו"ר לביקור חיזוק ממושך, כשהוא מתקבל בכבוד מלכים בכל אתר.

בית האכסניה אצל הנגיד הרבני רבי אבא חייא פריד, מחשובי חסידי בעלזא, הפך לתל תלפיות, המונים נוהרים לקבלת קהל הנמשכת שעות ארוכות, וגדולי הרבנים מגיעים להקביל את פני הקודש. האדמו"ר צפוי לשהות בעיר עד תחילת שבוע הבא.