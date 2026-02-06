במסקט, בירת עומאן, נפתחו הבוקר (שישי) שיחות המשא ומתן העקיפות הראשונות זה שמונה חודשים בין ארצות הברית לאיראן. מטרת השיחות היא ניסיון לגבש הסכמות מחודשות סביב תוכנית הגרעין האיראנית, על רקע מתיחות אזורית חריפה ונוכחות צבאית אמריקנית מוגברת במזרח התיכון.

את המשלחת האמריקנית מובילים השליח המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו של נשיא ארה״ב, ג׳ארד קושנר. לפי דיווח ב"וול סטריט ג׳ורנל", משתתף בשיחות גם גורם חריג במיוחד: מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה״ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר. את הצד האיראני מייצג שר החוץ עבאס עראקצ׳י, בליווי משלחת בכירה מטעם המשטר בטהרן.

באיראן מציגים את השיחות ככאלו שיתמקדו אך ורק בתוכנית הגרעין. עם זאת, לפי "ניו יורק טיימס", טהרן הביעה נכונות עקרונית לדון גם בתוכנית הטילים הבליסטיים ובסיוע לארגוני הטרור הנתמכים על ידה באזור – כל עוד נושא הגרעין יישאר בליבת המו״מ.

לקראת פתיחת השיחות הבוקר שיגר שר החוץ האיראני מסר תקיף, שבו רמז לטראומות העבר ולפיצוץ השיחות הקודמות. "איראן נכנסת לדיפלומטיה בעיניים פקוחות ועם זיכרון של השנה האחרונה", כתב עראקצ׳י. לדבריו, "אנו פועלים בתום לב ועומדים על זכויותינו. כיבוד התחייבויות, מעמד שווה וכבוד הדדי הם תנאי יסוד להסכם בר-קיימא".

עוד לפני פתיחת השיחות נפגש עראקצ׳י עם שר החוץ של עומאן, בדר אל-בוסעידי, והבהיר כי איראן ערוכה להגן על ריבונותה מול כל תוקפנות, לצד הצגת עמדותיה הרשמיות למשא ומתן.

במקביל, בתקשורת האיראנית נשמעו הבוקר מסרים זהירים ואף פסימיים. בערוץ "אל-עאלם" צוטט מקור איראני שאמר כי "קשה לחזות את תוצאות המשא ומתן, שכן חוסר האמון בארצות הברית מהווה אתגר משמעותי".

סוכנות הידיעות איסנא הדגישה כי השיחות עוסקות בגרעין בלבד, וכי כל צעד חייב להתבצע תוך הכרה בזכויותיה החוקיות של איראן להעשיר אורניום והסרה מהירה של הסנקציות.

השיחות נפתחות בצל מתיחות שיא בין המדינות. בשבועות האחרונים שלח הממשל האמריקני לאזור כוח ימי משמעותי, הכולל את נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" ושמונה משחתות, כחלק ממה שהנשיא דונלד טראמפ הגדיר כ"ארמדה גדולה".

טראמפ עצמו איים לאחרונה כי "הזמן אוזל", ואף הזהיר את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, כי עליו "להיות מודאג מאוד".