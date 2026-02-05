פרשת מתן תורה: מי שאומר לך את הדבר הבא, תתרחק ממנו כמו מאש

רבי נחמן – פרשת יתרו

"לבבתני באחת מעיניך" – להיכן הביטה העין השניה?

עם ישראל התייצב בתחתית ההר לקבל את התורה, ואומר רש"י:

"שהשכינה יצאה לקראתם, כחתן היוצא לקראת כלה".

על רגעים אלו אומר המדרש: "לבבתני באחת מעיניך" (שי"הש, ד, ט):

"מהו באחת מעיניך? אלא: שבעין השנית, כבר היו מסתכלין על העגל"!

כבר בשעת מתן תורה היה בדעתם - לפרוש ח"ו!

ואעפ"י כן, ההתקרבות ברגעים אלו, היתה:

חשובה ויקרה מאוד בעיני ה' יתברך!

וזה שכתוב: "לבבתני באחת מעיניך"...

עין אחת חיכתה לקבל את התורה, והעין השנייה הסתכלה על העגל... (שיחות הר"ן, קכג).

כמה שווה רגע אחד של התקרבות?

אומר רבי נחמן: גם התקרבות – לשעה אחת! יקרה לה' יתברך!

הרגע הזה – חשוב ויקר לה' יתברך, ובלי קשר אם תחטא בהמשך.

כך היה בשעת קבלת התורה, ונראה שכך מוטבע בגן האנושי...

אם אתה לא מעריך את עצמך, או מישהו אומר לך:

שמצוות לא שוות - אל תאמין!

אל תקשיב לו! תתרחק ממנו! כמו מאש! ממש!

אתה רוצה לקיים מצות יותר טוב ממה שעכשיו, אבל, כל מאמץ קטן עולה לך בקושי רב, דע לך:

שאפילו תזוזה קטנה לכיון הקדושה, ממש כחוט השערה - שווה המון!

עין אחת פה, ועין אחת שם – מוכר?...

אתה מסתכל לתורה ומצוות, רק עם עין אחת, אומר ה'שולחן הטהור' - כשאתה עושה איזה תנועה, באיזה איבר - לכבוד הבורא, אז:

"נעשה זה האיבר - משכן לשכינה הקדושה!

ומאיר עליו אור גדול בשעה זו" (קכ"ח).

כל איבר שאתה מזיז לכבוד ה' יתברך - השכינה שורה עליו!

צריך לשאוף, שהשכינה תשרה על שתי עינייך!

אבל, כל אחוזון הכי קטן של ניסיון שעמדת בו, ראוי להערכה גדולה!

אומר מוהרנ"ת: "דָּבָר גָּדוֹל וְדָבָר קָטֹן, לֹא יֹאבַד - שׁוּם דָּבָר לֶעָתִיד!

העיניים – ניסיון הדור!

'אדם לעמל יולד' – כל מאמץ, כל התקרבות ואפילו הכי קטנה, תקבל עליה שכר, הגעת לעולם כדי לעבוד קשה, ולעמוד בניסיונות.

יש לקב"ה בשמים מלאכים שעובדים אותו בהשתוקקות וביראה.

ואנו קרוצי חומר, שוכני עפר – יש יצר הרע וגם בחירה, ובכל פעם שמגיע ניסיון ואתה מתגבר:

אתה מגלה ומעלה את כבודו של ה' יתברך – יותר מכל!

כל פעולה שלך לקדושה, מעלה את השכינה הקדושה מהמקומות הכי נמוכים.

אתה יכול לעשות, מה שצדיק - לא יכול לעשות!

מבחן - כמה אני שווה בשמים?

תורת החסידות מחדדת, איך בשמים קובעים כמה האדם חשוב:

מי שמקבל ניסיונות יותר קשים, ועומד בהם, כנראה שהוא:

נשמה יותר גבוה, ונחשב - יותר חשוב בשמים!

כמה שהקושי והבלבולים יותר 'חונקים' אותך, כך שכרך רב יותר, ודע:

'לפום צערא אגרא' – כפי הקושי גודל השכר שתקבל! ('דברי אמונה').

ואם אתה רואה שאין לחברך הניסיונות מטריפים כמו שלך, דע:

"אין זו חשיבות לפני – ה' יתברך"! וואוו!

'אש' קודש כנגד - 'אש' התאוות

יצר הרע הוא רק 'שחקן' בהצגה של בורא עולם, הוא בוחן אותך אם תצליח להתגבר עליו, אבל, הקב"ה נתן לך 'תבלין' כנגדו – את התורה (קידושין ל', ע"ב).

התורה נקראת 'אש' - "הלוא כל דברי כאש נאום ה'" (ירמיה כ"ג, כ"ט).

מכח אש התורה, אתה יכול להפוך כל אש זרה שבוערת בך:

לאש קודש - תתלהב לקדושה לעוד מצוה, לעוד תפילה, לעוד קצת תורה.

התורה יורדת לתהום, כדי – להרים אותך!

אף אם נראה לך שאתה במקום הכי נמוך או רחוק, אומר מוהרנ"ת:

"הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה יוֹרֶדֶת, אֲפִילּוּ - בְּעִמְקֵי תְּהוֹם:

לְעוֹרֵר אֲפִילּוּ אֶת הַפָּחוּת שֶׁבַּפְּחוּתִים - לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ".

אפילו אם שקעת במקום הכי נמוך או טמא:

"וְדִבְרֵי תוֹרָה - אֵינָם מְקַבְּלִים טֻמְאָה לְעוֹלָם!

רַק אַדְּרַבָּא, מַעֲלִין אֶת הָאָדָם - מִטֻּמְאָה לְטָהֳרָה"

התנתקת? התרחקת? תחזור, הדרך סלולה לפניך...

אתה קשור לקב"ה ולתורה בקשר – שלא ינתק לעולם!

לניצחון יש - טעם מתוק!

עשית איזה מצוה? התחזקת קצת? התגברת קצת בקדושה? למדת עוד שורה? תרגיש את מתיקות הניצחון על יצרך, זה יתן לך:

עוד אומץ, כח ותעוזה לעמוד – בניסיון הבא.

מי שטעם את מתיקות - ניצחון הקדושה, לא מוותר על – הניצחון הבא!

מעדת? נפלת? קום!

"אֲפִילּוּ בִּשְׁאוֹל תַּחְתִּיּוֹת ח"ו, לֹא יִתְיָאֵשׁ - בְּשׁוּם אֹפֶן בָּעוֹלָם".

גם במקום הכי נמוך 'מֵאִיר אוֹר הָאֵין סוֹף יִתְבָּרַךְ', רק:

במקומות נמוכים, האור נמצא - בהעלם גדול!

והדרך לקום מכל נפילה, אומר מוהרנ"ת:

"הוּא - ע"י תְּפִילָּה, כִּי עִקַּר הַתְּשׁוּבָה - הוּא תְּפִילָּה" (משיבת נפש, ק"ז).

כל מאמץ – לא נאבד לעולם!

תדע ותאמין: "כִּי כָּל נְקֻדָּה טוֹבָה, וְכָל אֵיזֶה הִתְעוֹרְרוּת דִּקְדֻשָּׁה:

שֶׁהוּא מִתְעוֹרֵר - בְּכָל עֵת לְנַתֵּק אֶת עַצְמוֹ מִמַּחֲשָׁבוֹת רָעוֹת:

וּלְהַמְשִׁיךְ עַל עַצְמוֹ מַחֲשָׁבוֹת קְדוֹשׁוֹת" - יקר ושווה המון אצל ה' יתברך.

"אֲפִילּוּ אִם עָבַר ח"ו, כַּמָּה פְּעָמִים עַל כָּל הַתּוֹרָה".

שום עבירה לא מכבה מצוה שכבר עשית, תזכור טוב:

הפנקס פתוח, הכל נרשם – ושכרך יהיה רב!

רחמי ה' - מכסים על פשע!

הקב"ה אוהב אותך, ומחכה שישוב אליו, ותזכה:

"אל תזכור לנו עונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמיך - כי דלונו מאד".

אומר הזוהר הקדוש (פרשת ויחי, דף רכט'):

"אם שבים אליו בתשובה, מכסה עליהם - שלא יתבזו מפני עוונם!

ומוחל להם עוונם! ומוותר להם אפילו אחר שכבר נגזר גזר דינם!

כי על ידי התשובה קורעים גזר דינם".

חזק ליבך – חזק חזק!

הלב הוא - המפתח לניצחון היצר! אומר מוהרנ"ת:

"עִקַּר הַגְּבוּרָה - הוּא בַּלֵּב, כִּי מִי שֶׁלִּיבּוֹ חָזָק:

אֵינוֹ מִתְיָרֵא - מִשּׁוּם אָדָם וּמִשּׁוּם דָּבָר"!

אל תפחד מהניסיונות – תנצח אותם!

אומנם יש לך - עין פה, ועין שם...

אבל, עדיין – הקב"ה שמח שאתה מקבל את התורה!

אל תירא - גיבור חייל!

הקב"ה איתך עימך ואצלך - תמיד!

רק – חזק ואמץ!

בהצלחה!