פרשת מתן תורה: מי שאומר לך את הדבר הבא, תתרחק ממנו כמו מאש

רבי נחמן – פרשת יתרו
"לבבתני באחת מעיניך" – להיכן הביטה העין השניה?
עם ישראל התייצב בתחתית ההר לקבל את התורה, ואומר רש"י:
"שהשכינה יצאה לקראתם, כחתן היוצא לקראת כלה".
על רגעים אלו אומר המדרש: "לבבתני באחת מעיניך" (שי"הש, ד, ט):
"מהו באחת מעיניך? אלא: שבעין השנית, כבר היו מסתכלין על העגל"!
כבר בשעת מתן תורה היה בדעתם - לפרוש ח"ו!
ואעפ"י כן, ההתקרבות ברגעים אלו, היתה:
חשובה ויקרה מאוד בעיני ה' יתברך!
וזה שכתוב: "לבבתני באחת מעיניך"...
עין אחת חיכתה לקבל את התורה, והעין השנייה הסתכלה על העגל... (שיחות הר"ן, קכג).
כמה שווה רגע אחד של התקרבות?
אומר רבי נחמן: גם התקרבות – לשעה אחת! יקרה לה' יתברך!
הרגע הזה – חשוב ויקר לה' יתברך, ובלי קשר אם תחטא בהמשך.
כך היה בשעת קבלת התורה, ונראה שכך מוטבע בגן האנושי...
אם אתה לא מעריך את עצמך, או מישהו אומר לך:
שמצוות לא שוות - אל תאמין!
אל תקשיב לו! תתרחק ממנו! כמו מאש! ממש!
אתה רוצה לקיים מצות יותר טוב ממה שעכשיו, אבל, כל מאמץ קטן עולה לך בקושי רב, דע לך:
שאפילו תזוזה קטנה לכיון הקדושה, ממש כחוט השערה - שווה המון!
עין אחת פה, ועין אחת שם – מוכר?...
אתה מסתכל לתורה ומצוות, רק עם עין אחת, אומר ה'שולחן הטהור' - כשאתה עושה איזה תנועה, באיזה איבר - לכבוד הבורא, אז:
"נעשה זה האיבר - משכן לשכינה הקדושה!
ומאיר עליו אור גדול בשעה זו" (קכ"ח).
כל איבר שאתה מזיז לכבוד ה' יתברך - השכינה שורה עליו!
צריך לשאוף, שהשכינה תשרה על שתי עינייך!
אבל, כל אחוזון הכי קטן של ניסיון שעמדת בו, ראוי להערכה גדולה!
אומר מוהרנ"ת: "דָּבָר גָּדוֹל וְדָבָר קָטֹן, לֹא יֹאבַד - שׁוּם דָּבָר לֶעָתִיד!
העיניים – ניסיון הדור!
'אדם לעמל יולד' – כל מאמץ, כל התקרבות ואפילו הכי קטנה, תקבל עליה שכר, הגעת לעולם כדי לעבוד קשה, ולעמוד בניסיונות.
יש לקב"ה בשמים מלאכים שעובדים אותו בהשתוקקות וביראה.
ואנו קרוצי חומר, שוכני עפר – יש יצר הרע וגם בחירה, ובכל פעם שמגיע ניסיון ואתה מתגבר:
אתה מגלה ומעלה את כבודו של ה' יתברך – יותר מכל!
כל פעולה שלך לקדושה, מעלה את השכינה הקדושה מהמקומות הכי נמוכים.
אתה יכול לעשות, מה שצדיק - לא יכול לעשות!
מבחן - כמה אני שווה בשמים?
תורת החסידות מחדדת, איך בשמים קובעים כמה האדם חשוב:
מי שמקבל ניסיונות יותר קשים, ועומד בהם, כנראה שהוא:
נשמה יותר גבוה, ונחשב - יותר חשוב בשמים!
כמה שהקושי והבלבולים יותר 'חונקים' אותך, כך שכרך רב יותר, ודע:
'לפום צערא אגרא' – כפי הקושי גודל השכר שתקבל! ('דברי אמונה').
ואם אתה רואה שאין לחברך הניסיונות מטריפים כמו שלך, דע:
"אין זו חשיבות לפני – ה' יתברך"! וואוו!
'אש' קודש כנגד - 'אש' התאוות
יצר הרע הוא רק 'שחקן' בהצגה של בורא עולם, הוא בוחן אותך אם תצליח להתגבר עליו, אבל, הקב"ה נתן לך 'תבלין' כנגדו – את התורה (קידושין ל', ע"ב).
התורה נקראת 'אש' - "הלוא כל דברי כאש נאום ה'" (ירמיה כ"ג, כ"ט).
מכח אש התורה, אתה יכול להפוך כל אש זרה שבוערת בך:
לאש קודש - תתלהב לקדושה לעוד מצוה, לעוד תפילה, לעוד קצת תורה.
התורה יורדת לתהום, כדי – להרים אותך!
אף אם נראה לך שאתה במקום הכי נמוך או רחוק, אומר מוהרנ"ת:
"הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה יוֹרֶדֶת, אֲפִילּוּ - בְּעִמְקֵי תְּהוֹם:
לְעוֹרֵר אֲפִילּוּ אֶת הַפָּחוּת שֶׁבַּפְּחוּתִים - לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ".
אפילו אם שקעת במקום הכי נמוך או טמא:
"וְדִבְרֵי תוֹרָה - אֵינָם מְקַבְּלִים טֻמְאָה לְעוֹלָם!
רַק אַדְּרַבָּא, מַעֲלִין אֶת הָאָדָם - מִטֻּמְאָה לְטָהֳרָה"
התנתקת? התרחקת? תחזור, הדרך סלולה לפניך...
אתה קשור לקב"ה ולתורה בקשר – שלא ינתק לעולם!
לניצחון יש - טעם מתוק!
עשית איזה מצוה? התחזקת קצת? התגברת קצת בקדושה? למדת עוד שורה? תרגיש את מתיקות הניצחון על יצרך, זה יתן לך:
עוד אומץ, כח ותעוזה לעמוד – בניסיון הבא.
מי שטעם את מתיקות - ניצחון הקדושה, לא מוותר על – הניצחון הבא!
מעדת? נפלת? קום!
"אֲפִילּוּ בִּשְׁאוֹל תַּחְתִּיּוֹת ח"ו, לֹא יִתְיָאֵשׁ - בְּשׁוּם אֹפֶן בָּעוֹלָם".
גם במקום הכי נמוך 'מֵאִיר אוֹר הָאֵין סוֹף יִתְבָּרַךְ', רק:
במקומות נמוכים, האור נמצא - בהעלם גדול!
והדרך לקום מכל נפילה, אומר מוהרנ"ת:
"הוּא - ע"י תְּפִילָּה, כִּי עִקַּר הַתְּשׁוּבָה - הוּא תְּפִילָּה" (משיבת נפש, ק"ז).
כל מאמץ – לא נאבד לעולם!
תדע ותאמין: "כִּי כָּל נְקֻדָּה טוֹבָה, וְכָל אֵיזֶה הִתְעוֹרְרוּת דִּקְדֻשָּׁה:
שֶׁהוּא מִתְעוֹרֵר - בְּכָל עֵת לְנַתֵּק אֶת עַצְמוֹ מִמַּחֲשָׁבוֹת רָעוֹת:
וּלְהַמְשִׁיךְ עַל עַצְמוֹ מַחֲשָׁבוֹת קְדוֹשׁוֹת" - יקר ושווה המון אצל ה' יתברך.
"אֲפִילּוּ אִם עָבַר ח"ו, כַּמָּה פְּעָמִים עַל כָּל הַתּוֹרָה".
שום עבירה לא מכבה מצוה שכבר עשית, תזכור טוב:
הפנקס פתוח, הכל נרשם – ושכרך יהיה רב!
רחמי ה' - מכסים על פשע!
הקב"ה אוהב אותך, ומחכה שישוב אליו, ותזכה:
"אל תזכור לנו עונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמיך - כי דלונו מאד".
אומר הזוהר הקדוש (פרשת ויחי, דף רכט'):
"אם שבים אליו בתשובה, מכסה עליהם - שלא יתבזו מפני עוונם!
ומוחל להם עוונם! ומוותר להם אפילו אחר שכבר נגזר גזר דינם!
כי על ידי התשובה קורעים גזר דינם".
חזק ליבך – חזק חזק!
הלב הוא - המפתח לניצחון היצר! אומר מוהרנ"ת:
"עִקַּר הַגְּבוּרָה - הוּא בַּלֵּב, כִּי מִי שֶׁלִּיבּוֹ חָזָק:
אֵינוֹ מִתְיָרֵא - מִשּׁוּם אָדָם וּמִשּׁוּם דָּבָר"!
אל תפחד מהניסיונות – תנצח אותם!
אומנם יש לך - עין פה, ועין שם...
אבל, עדיין – הקב"ה שמח שאתה מקבל את התורה!
אל תירא - גיבור חייל!
הקב"ה איתך עימך ואצלך - תמיד!
רק – חזק ואמץ!
בהצלחה!
