מי שמקבל ניסיונות יותר קשים, ועומד בהם, כנראה שהוא נשמה יותר גבוה, ונחשב - יותר חשוב בשמים! כמה שהקושי והבלבולים יותר 'חונקים' אותך, כך שכרך יותר רב | מאמר מפרשת השבוע על פי תורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
בפרשת השבוע - יתרו נאמר בתורה שערכו
לכבוד יתרו סעודה, ושם נאמר "וישבו
לאכול לחם"
| האם לבני ישראל במדבר
היה קמח לקיים בו מצוות כמו מצה,
הקרבת מנחות או לחם
הפנים?
| האם קיבלו חיטים מתגרי
אומות העולם או שמא באו החיטים בעב הענן?
(יהדות,
פרשת השבוע)