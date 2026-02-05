מעשה רקםמבט על פרשת יתרו: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפופרשת יתרו - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 13:00 - צילום: רן אליהו| צילום: צילום: רן אליהו10100:00/6:17 (צילום: רן אליהו)הרב הראשיהרב קלמן ברמעשה רקםפרשת יתרוהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת יתרו • צפוכיכר השבת|12:41פרשת 'יתרו' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|12:38צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת יתרו • צפוכיכר השבת|12:32 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: איך לבנות מערכת הנהגה מנצחת? | צפוהרב יעקב גלויברמן|12:31פרשת מתן תורה: מי שאומר לך את הדבר הבא, תתרחק ממנו כמו מאשורד חסידה|10:05שני רבנים ושיעור לחיים // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00
