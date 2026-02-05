כיכר השבת
פרשת יתרו

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: איך לבנות מערכת הנהגה מנצחת? | צפו

ריכוזיות אינה מיטיבה – לא עם העם ולא עם המנהיג.מנהיג אמיתי נמדד ביכולתו לבנות אנשים, להצמיח הנהגה סביבו, ולתת אמון (פרשת שבוע)

בפרשת השבוע יִתְרוֹ אנו פוגשים רגע מכונן בתולדות הנהגת עם ישראל. יתרו, חותנו של משה רבנו, מתבונן בדרך הנהגתו ומזהה סכנה: ריכוז כל הסמכויות ביד אחת. הוא מייעץ למשה להאציל סמכויות ולבנות מערכת הנהגה מסודרת, כדי שלא כל הבקשות והפניות יגיעו אליו בלבד – מצב שעלול להוביל לשחיקה ואף לקריסה. לעיתים נדמה לנו שמנהיג אמיתי נמדד בשליטה מוחלטת וביכולת לנהל כל פרט. אך התורה מלמדת אותנו אחרת. מנהיגות אמיתית איננה שליטה – אלא אמון.

גם בעולם העסקים אנו רואים זאת היטב: מנכ״ל המבקש להצעיד חברה קדימה ליעדים ולהישגים, חייב לדעת לשחרר, לסמוך על ההיררכיה שמתחתיו ולהאציל סמכויות. אם כל זמנו וכוחותיו יוקדשו לטיפול בעניינים זוטרים, כאלה שהמערכת יכולה להתמודד איתם בלעדיו – הוא עלול למצוא את עצמו במצב של „יצא שכרו בהפסדו”.

משה רבנו, גדול המנהיגים, זה שהוציא את עם ישראל ממצרים ועמד בעוז מול פרעה, נדרש להתמודד עם שאלות כבדות משקל: בענייני בין אדם למקום ובין אדם לחברו, בדיני ממונות ובסוגיות מורכבות של הנהגת עם שלם. היה טבעי שירצה לשלוט בכל פרט, מתוך אחריות ודאגה לעם.

אך כאן מזהיר אותו יתרו באמירה חדה וברורה: "נָבֹל תִּבֹּל גַּם אַתָּה גַּם הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר עִמָּךְ, כִּי כָבֵד מִמְּךָ הַדָּבָר – לֹא תוּכַל עֲשֹׂהוּ לְבַדֶּךָ.”

זהו מסר נצחי: ריכוזיות אינה מיטיבה – לא עם העם ולא עם המנהיג.

מנהיג אמיתי נמדד ביכולתו לבנות אנשים, להצמיח הנהגה סביבו, ולתת אמון.

