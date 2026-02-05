פרשת יתרו עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו

מגדלור לחייםפרשת יתרו עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוחבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד מפרשת השבוע • והשבוע: פרשת יתרו (יהדות)כהכיכר השבת | 13:00 - צילום: לשכת הרב| צילום: צילום: לשכת הרב10100:00/2:51 (צילום: לשכת הרב)הרב יצחק דוד גרוסמןפרשת יתרומגדלור לחייםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת יתרו • צפוכיכר השבת|12:41פרשת 'יתרו' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|12:38צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת יתרו • צפוכיכר השבת|12:32 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: איך לבנות מערכת הנהגה מנצחת? | צפוהרב יעקב גלויברמן|12:31מדוע משה רבינו לקח את עצמות יוסף ממצרים, למרות שלא היה מצאצאיו? | צפוכיכר השבת|10:29פרשת מתן תורה: מי שאומר לך את הדבר הבא, תתרחק ממנו כמו מאשורד חסידה|10:05
