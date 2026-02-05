מט"ו בשבט למתן תורה // הרב ישראל רידר

ט"ו בשבט ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

השבת נזכה לקרוא שוב על המעמד המרומם שהפך אותנו לעם הנבחר. על הר סיני, שנקרא כך לדברי הגמרא משום שבו ניתנה גם שנאה של אומות העולם כלפי העם הנבחר, קיבלנו את התורה מידי בורא עולם על יד העבד הנאמן משה רבנו.

ידוע בספרים הקדושים ש"הקריאה מעוררת את הזמן", וכל ההשפעות הגדולות חוזרות ומתעוררות מדי שנה בשנה בקוראנו על המאורעות שעברו אבותינו. אנו מקווים ומתפללים שגם בימינו תזכה הקריאה לעורר אותן השפעות נשגבות, ואפילו אותה תופעה מופלאה המוזכרת בדברי חז"ל – שכל החולים נרפאו – תתקיים גם בדורנו, בעזרת השם. אולם הקריאה בפרשת יתרו אינה משקפת כלל את מאבק האיתנים שהתחולל בשמים בשעת מתן תורה. הגמרא במסכת שבת (פח:) מתארת כיצד המלאכים התנגדו בכל תוקף לכך שהתורה תילקח מן השמים ותינתן לבשר ודם. "חמדה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם – אתה מבקש ליתנה לבשר ודם?!", טענו המלאכים. הקב"ה מצווה את משה רבנו להשיב להם. משה עובר על כמעט כל אחת מעשרת הדיברות, ומסביר מדוע התורה אינה שייכת למלאכים – אך עדיין אין בכך כדי להכריע את המערכה. רק בסיום שואל משה רבנו: "מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם?". ומיד הודו לו המלאכים. רק כאשר מזכיר משה את העובדה שיש לנו יצר הרע, מסכימים המלאכים שהתורה אכן צריכה לרדת לעולם שלנו. ולכאורה הדבר תמוה: אם לנו יש יצר הרע, הרי אנו מצויים במדרגה נמוכה יותר מהמלאכים. אם כן, מדוע דווקא טענה זו הכריעה את הוויכוח? ומדוע כל הטענות שקדמו לה לא התקבלו?

כותב השורות הרב ישראל רידר

מסביר הרב יעקב ניימן זצ"ל, ראש ישיבת אור ישראל: לא לחינם אנו קוראים על מתן תורה בסמיכות לט"ו בשבט.

לטענת המלאכים, דווקא בני האדם החיים בעולם החומרי אינם זקוקים לתורה. אדם יוצא לשדה, רואה עץ פרי עמוס פירות – והרי זו הוכחה מוחשית ומרשימה למציאות הבורא. וכי היכן שמענו שגרעין הנרקב באדמה מצמיח חיים חדשים, אם לא בציוויו של מי שאמר והיה העולם? הפירות אינם רק טעימים, אלא גם יפים למראה, מסודרים בתבנית מדויקת, והנוזלים אגורים בהם כמעין מפעל מופלא.

לפי זה, טענו המלאכים, אין לאדם צורך בתורה, שכן מערכת הטבע שסובבת אותו מספקת לו הוכחות מתמידות למציאות האלוקית.

על כך משיב משה רבנו: אילו לא היה לאדם יצר הרע – אכן צדקתם. אולם מכיוון שיש לנו יצר הרע, יכול אדם לחיות עשרות שנים, לאכול מפירות האדמה, ולהישאר עיוור לנוכחותו של הקדוש ברוך הוא. ודווקא משום כך אנו זקוקים לתורה. לטענה זו הסכימו המלאכים.

בעומדנו לצד ספר התורה, בקריאת פרשת מתן תורה ובקבלת השפעותיה הגדולות, ננצל את הזמן לחפש את הקדוש ברוך הוא בכל צעד ושעל, גם בתוך שגרת החיים. ואם אנו נקיים את חלקנו ב"יגעת" - רבונו של עולם יקיים בנו "ומצאת", ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן.