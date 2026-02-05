ברוך שאמרהמגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת יתרו • צפומגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'יתרו' - דמותו של יתרו ומעמד קבלת התורה | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)כהכיכר השבת | 12:41השיעור לפרשת יתרו - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעדהשיעור לפרשת יתרו| צילום: צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:16:30השיעור לפרשת יתרו (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד)פרשת יתרוהרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמרקבלת התורההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת יתרו • צפוכיכר השבת|13:00פרשת 'יתרו' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|12:38צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת יתרו • צפוכיכר השבת|12:32 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: איך לבנות מערכת הנהגה מנצחת? | צפוהרב יעקב גלויברמן|12:31מדוע משה רבינו לקח את עצמות יוסף ממצרים, למרות שלא היה מצאצאיו? | צפוכיכר השבת|10:29פרשת מתן תורה: מי שאומר לך את הדבר הבא, תתרחק ממנו כמו מאשורד חסידה|10:05
