שיעור בפרשה
הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת יתרו • צפו
הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'יתרו' - גדולה שימושה יותר | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא
כהכיכר השבת | 13:00
השיעור לפרשת יתרו
00:00/50:28
פרשת יתרו
הרב שמואל אברמובסקי
שיעור בפרשה
0 תגובות