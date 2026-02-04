פשטות של קדושה הצדיק שנצפה ליד פלאפל אליעזר | גלריה נדירה מחיי האדמו"ר שנפטר במקווה בתוך ימי השבעה על האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זי"ע, הנה הצצה מרהיבה לסדר הליכות חייו. מראות הוד קדומים מהצדיק שעבד את קונו בסילודין רחוק מעיני הבריות, כשרוב ימיו ברח מכס ההנהגה. רק בשנים האחרונות, כשאוהדי החצר הפצירו בו, ניאות להנהיג את עדתו, וגם אז עשה זאת בפשטות, בנועם ובחן המיוחדים לו. לא פעם נצפה האדמו"ר כשהוא הולך בגפו ברחובות ירושלים, נכנס לחנות וקונה מצרכים כאחד האדם, ללא גינוני מלכות | צפו בגלריה מרהיבה מחייו של ענק הרוח שנסתלק לבית עולמו (חסידים)

