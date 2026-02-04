כיכר השבת
הרחבת גבולי הקדושה

היסטוריה בב"ב: הוקמה הישיבה הראשונה בשכונת 'מתחם הסופרים' • צפו בתיעוד

במעמד היסטורי בעת עריכת השולחן הטהור לרגל ט"ו בשבט יצק האדמו"ר ממיאלען את אבן הפינה הרוחנית בפתיחת שערי ישיבת 'נועם ישראל' בשכונת 'מתחם הסופרים'| התרגשות עצומה בקרב חסידי מיאלען ותושבי השכונה בקביעת יתד התורה והחינוך בלב השכונה (חסידים - עולם הישיבות)

מעמד מרומם של פתיחת שערי ישיבת "נועם ישראל" נערך בשיאו של השולחן הטהור לרגל ראש השנה לאילנות בראשות האדמו"ר, אשר הכריז על הקמת מבצר התורה שישמש תל תלפיות לשכונה כולה.

הישיבה החדשה נקראת על שמו ולזכרו של אבי האדמו"ר, בעל ה"נועם ישראל" מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, והיא הוקמה בראשות הרב ישראל מנחם הלוי הורוביץ.

במרכז המעמד נשמעו דברותיהם של רבנים ואישי ציבור, ובראשם הרב משה נחשוני, רב הקהילה החרדית בראשון לציון; ראש הישיבה הרב ישראל מנחם הלוי הורביץ; משפיע הישיבה הרב ישראל אהרונסון; ומשגיח הישיבה הרב יצחק ברכר. הדוברים העלו על נס את הקמת המבצר הרוחני בשכונה החדשה. עוד פיארו את המעמד בנוכחותם: הרב אהרון שפירא, רב שכונת פרדס כץ; הרב משה פריד, מחבר ספרי "וישמע משה"; והרב דוד משה לאווי, רב קהל מיאלען בקרית גת.

ראש הישיבה עמד בדבריו על הסמליות שבנטיעת "אילן התורה" בראש השנה לאילנות, וציין כי הישיבה תתמקד בשיטת לימוד ייחודית של פלפולא של תורה בעומק הסברא וריבוי הידיעה. הרבנים והמשפיעים הוסיפו כי מדובר בביצור צביון השכונה כחלק בלתי נפרד מעיר התורה.

רגע השיא נרשם כאשר קם האדמו"ר לריקוד של שמחה ודבקות, כשהוא מורה למקהלה לחזור על הניגון "עזרת אבותינו". האדמו"ר, שהיה שרוי בהתרגשות גלויה על הנצחת שם אביו בבניין הישיבה, סחף את הקהל כולו למעגלים שנמשכו שעה ארוכה.

הישיבה, שתפעל בשלב זה בהיכל בית המדרש הזמני של החסידות בשכונה, כבר מעוררת הדים בעולם התורה ומבשרת על עידן חדש של פריחה רוחנית במתחם הסופרים.

טיש ט"ו בשבט בחצה"ק מיאלען (צילום: באדיבות המצלם)
