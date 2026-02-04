כיכר השבת
אשריך שנתפסת על דברי תורה

משערי הכלא להיכל בית המדרש | קבלת פנים נרגשת לבחור הישיבה שנעצר

סערה בעולם התורה הספרדי, בחור מישיבת "אהל יוסף" בירושלים נעצר בתחילת השבוע על ידי המשטרה הצבאית | לאחר פעילות נמרצת של עסקנים שוחרר הבחור וחזר להיכל הישיבה בקבלת פנים נרגשת | הגר"א סלים לבחור: "אשריך שנתפסת על דברי תורה" | צפו בתיעודים (עולם הישיבות)

1תגובות
קבלת פנים אצל הגר"א סאלים
קבלת פנים אצל הגר"א סאלים| צילום: צילום: ש.פ.ה.
קבלת פנים אצל הגר"א סאלים (צילום: ש.פ.ה.)

סערה פקדה את עולם התורה הספרדי ביום ראשון השבוע, לאחר שתלמיד מישיבת "אהל יוסף" בירושלים, נעצר במפתיע על ידי המשטרה הצבאית בשל מעמדו כבן ישיבה. הידיעה על המעצר הכתה בהלם את בני הישיבות והתקבלה בכאב רב בקרב לומדי התורה.

במשך שעות ארוכות פעלו העסקנים במסירות כדי להביא לשחרורו המהיר, ובשעות הערב המאוחרות הגיעה הבשורה המשמחת על שחרורו וחזרתו לביתו.

ביום שני בבוקר המתין לבחור מחזה מרגש בהיכל הישיבה. ראשי ורבני הישיבה, יחד עם מאות התלמידים, יצאו לקבל את פניו בשירה ובריקודים של שמחה על חזרתו לבית המדרש. דמעות של התרגשות נראו בקרב התלמידים בעת שהבחור שב אל מקומו הטבעי ליד הגמרא.

במהלך המעמד נשא דברים ראש הישיבה, הרה"ג ר' נתן מרג'ן, שעמד בדבריו על חובת השעה: "בשעה שמחוץ תשכל חרב – זה הזמן של בן הישיבה להיכנס אל תיבת נח, אל מקום המוגנות הרוחנית. דווקא עכשיו נדרשת שקידה עילאית וחיזוק כוח התורה".

בשעות אחר הצהריים הגיעו רבני הישיבה יחד עם הבחור למעונו של חבר מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון הרב אברהם סלים. הרב קיבלם בפנים מאירות והתעניין בפרטי המעצר. כששמע על עמידתו האיתנה של הבחור, פנה אליו ואמר: "אשריך שנתפסת על דברי תורה".

המשפט, שהפך מיד לשיחת היום בעולם הישיבות, חתם את מסכת המעצר בתחושת חיזוק וקידוש השם גדולה בקרב בני התורה.

קבלת הפנים בישיבת אהל יוסף (צילום: ש.פ.ה.)
קבלת הפנים בישיבת אהל יוסף (צילום: ש.פ.ה.)
קבלת הפנים בישיבת אהל יוסף (צילום: ש.פ.ה.)
קבלת הפנים בישיבת אהל יוסף (צילום: ש.פ.ה.)
קבלת הפנים בישיבת אהל יוסף (צילום: ש.פ.ה.)
קבלת הפנים בישיבת אהל יוסף (צילום: ש.פ.ה.)
קבלת הפנים בישיבת אהל יוסף (צילום: ש.פ.ה.)
קבלת הפנים בישיבת אהל יוסף (צילום: ש.פ.ה.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק. כבוחר שס אני בוש ונכלם לא עוד
עוז

עוד בעולם הישיבות

סעודה רוויית דבקות ושמחה

|

אשריך שנתפסת על דברי תורה

||
1

הרחבת גבולי הקדושה

|

חסר תקדים

||
8

השאלות בעולם הישיבות | צפו

||
14

"תקפו כהן" בטבריה

||
2

מהנופש לישיבה

|

ייסד מבצר של תורה

|

פירות שנשתבחה בהם בני ברק

|

מראות הוד מבית וגן

||
3

ש

לא רק לנושרים:

נחמן שטרנהרץ|מקודם

פרסום ראשון

|

תיעוד נרחב

|

מסורת של שטייגן

||
4

זו הייתה בקשת רה"י

||
2
ש

הביקוש רק הולך וגובר

נחמן שטרנהרץ|מקודם

תורה ומלחמה

||
1
ש

ראיון אולפן שיחולל מהפך

אסף מגידו|מקודם

כבוד התורה ולומדיה

||
9

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר