סערה פקדה את עולם התורה הספרדי ביום ראשון השבוע, לאחר שתלמיד מישיבת "אהל יוסף" בירושלים, נעצר במפתיע על ידי המשטרה הצבאית בשל מעמדו כבן ישיבה. הידיעה על המעצר הכתה בהלם את בני הישיבות והתקבלה בכאב רב בקרב לומדי התורה.

במשך שעות ארוכות פעלו העסקנים במסירות כדי להביא לשחרורו המהיר, ובשעות הערב המאוחרות הגיעה הבשורה המשמחת על שחרורו וחזרתו לביתו.

ביום שני בבוקר המתין לבחור מחזה מרגש בהיכל הישיבה. ראשי ורבני הישיבה, יחד עם מאות התלמידים, יצאו לקבל את פניו בשירה ובריקודים של שמחה על חזרתו לבית המדרש. דמעות של התרגשות נראו בקרב התלמידים בעת שהבחור שב אל מקומו הטבעי ליד הגמרא.

במהלך המעמד נשא דברים ראש הישיבה, הרה"ג ר' נתן מרג'ן, שעמד בדבריו על חובת השעה: "בשעה שמחוץ תשכל חרב – זה הזמן של בן הישיבה להיכנס אל תיבת נח, אל מקום המוגנות הרוחנית. דווקא עכשיו נדרשת שקידה עילאית וחיזוק כוח התורה".

בשעות אחר הצהריים הגיעו רבני הישיבה יחד עם הבחור למעונו של חבר מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון הרב אברהם סלים. הרב קיבלם בפנים מאירות והתעניין בפרטי המעצר. כששמע על עמידתו האיתנה של הבחור, פנה אליו ואמר: "אשריך שנתפסת על דברי תורה".

המשפט, שהפך מיד לשיחת היום בעולם הישיבות, חתם את מסכת המעצר בתחושת חיזוק וקידוש השם גדולה בקרב בני התורה.