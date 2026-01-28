כיכר השבת
היסטוריה בעולם התורה: רבבת תלמידי מיר יתאחדו במעמד "מלכי רבנן" בארנה

לראשונה בתולדות הישיבה הגדולה בעולם: כלל תלמידי ישיבת מיר מכלל בתי המדרש של ממלכת התורה יתכנסו למעמד אדיר של כבוד התורה תחת קורת גג אחת | האירוע יתקיים בראש חודש אדר בהיכל הפיס ארנה בירושלים, במעמד גדולי ישראל וראשי הישיבה שליט"א. "מלכי רבנן" (עולם הישיבות)

ישיבת מיר (צילום: ללא קרדיט)

בעולם התורה מגדירים זאת כאירוע שלא נראה כמותו דורות. ישיבת מיר, "ממלכת התורה" המונה אלפי לומדים, תקיים בראש חודש אדר הקרוב כנס היסטורי תחת הכותרת "מלכי רבנן", בו תתאחד לראשונה רבבה של עמלי תורה למפגן אדיר של כבוד התורה ולומדיה.

הכינוס, שצפוי למלא עד אפס מקום את היכל פיס ארנה בבירה, מהווה פריצת דרך לוגיסטית והיסטורית. מאז נוסדה הישיבה, ומאז התרחבה לממדיה הנוכחיים כאימפריה של תורה בשכונת בית ישראל, לא הזדמן לכלל התלמידים - על שלל בתי מדרשיה וחבורותיה - להתאחד במעמד אחד תחת קורת גג אחת.

במהלך ההכנות מציינים בנהלת הישיבה כי הכנס אינו רק אירוע טכני של התכנסות, אלא הצהרה של עוצמה רוחנית. "מיר היא לא רק ישיבה, היא לא רק כולל. היא מנוע של תורה לעולם כולו", אומרים בהנהלת הישיבה. "השאיפה היא להוקיר את עמלי התורה. לומר בקול גדול: עליכם העולם העומד".

את בימת הכבוד יפארו גדולי ישראל שליט"א, ומאות רבני בתי המדרש בראשות ראשי הישיבה שליט"א.

לצד המשאות המרכזיים, נבחרה בקפידה תכנית אמנותית ומוזיקלית מרוממת המותאמת לצביון המעמד. על הניהול המוזיקלי מופקד המעבד מוישי רוט, שינצח על שורת בעלי מנגן מהשורה הראשונה: ר' ישראל אדלר, ר' ברוך לוין שיגיע במיוחד מארה"ב, ר' זאנוויל וינברגר ור' בנצי שטיין.

מערך היסעים מיוחד יועמד לרשות אלפי הלומדים ויופעל מריכוזי בתי המדרש היישר להיכל הארנה. הנהלת הישיבה נמצאת כעת בשלבי ההפקה הסופיים, ופרטים מלאים על סדרי המעמד ההיסטורי יתפרסמו כאן בהמשך. נמשיך ונעדכן.

לוח המודעות בישיבה (צילום: ללא קרדיט)

