היכל ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק רתח אמש מאש התורה, עת זכו בני הישיבה לביקורו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו. בשיאו של זמן חורף, הגיע ראש הישיבה למסור שיעור תורני מעמיק בסוגיית "תקפו כהן" שבמסכת בבא מציעא, בה עוסקים בני הישיבה בתקופה זו.

בסיום השיעור הלמדני, עבר ראש הישיבה לנימה של חיזוק והדרכה אקטואלית, לנוכח הרוחות הסוערות בחוץ. "בחוץ מתרחשים כל מיני דברים וכל מיני דיבורים," פתח ראש הישיבה את דבריו בדם לבו, "חלק גדול מהם נגד התורה ולומדיה, מזימות וגזירות רח"ל. הדרך היחידה להתמודד היא להתעלם מהם ומהמונם, ולעסוק בתורה בעיון ובשקיעות בכל הכוחות ובכל הזמנים."

ראש הישיבה המשיך והדריך את הבחורים: "נצלו את כל הסקרנות הטבעית אך ורק ללימוד התורה, ויש הרבה מה למצוא בה. זו הדרך שקיבלנו מרבותינו בכל הדורות – להיות שקועים בתורה! רק כך כל המתרחש בחוץ לא יוכל לחדור אלינו ושום כוח שבעולם לא יוכל לנו." את דבריו חתם בברכה נרגשת לראשי הישיבה ורבניה, שירבו גבולם בתלמידים הגונים ויתקדש שם שמים על ידם, תוך תפילה להפרת עצת האויב וגאולה שלמה.

עם סיום הדברים, פרצה בהיכל שירה אדירה של "עוצו עצה ותופר" ו"אחת שאלתי". ברגע של התעלות, פצח ראש הישיבה במחול נלהב כשלצדו ראש הישיבה הגאון רבי אפרים כהן.

מחזה מרגש נרשם כאשר משגיח הישיבה, הגה"צ רבי משה דוד ליפקוביץ, מיהר להגיע למעמד. בישיבה מספרים כי המשגיח מסר באותה שעה שיחת חיזוק בישיבה אחרת, אך מיד עם סיומה ביקש להזדרז ככל הניתן כדי לזכות ולהשתתף בשיעורו של הגר"ד לנדו. בתום המעמד ניגש המשגיח להודות לראש הישיבה על טרחתו המרובה לבוא ולחזק את בני הישיבה.