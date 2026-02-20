כיכר השבת
לְמַעְלָה מִן הַזְּמַן: האדמו"ר מזוועהיל הגה עם הבחורים שמונה שעות של לימוד ברציפות 

לקראת נעילת ימי השובבי"ם התכנסו כלל בחורי ישיבת זוועהיל לסדר לימוד של שמונה שעות רצופות • במהלך הסדר זכו להופעתו של האדמו"ר, שישב והגה על התורה יחד עם תלמידי הישיבה • בסיום הסדר מסר המשפיע הרה"ג ר' משה וינבך שיחת חיזוק והתעוררות (עולם הישיבות)  

נעילת ימי השובבי"ם בישיבת זוויעהיל (צילום: שימי פ. )

תחושת רוממות עילאית אפפה ביום ה' פ' משפטים בין כותלי הישיבה הקדושה לצעירים 'בית מרדכי', עת התכנסו תלמידי הישיבה למעמד נעילה היסטורי ומרומם של ימי השובבי"ם – ימים המסוגלים להתעלות והזדככות במעלות התורה.

במרכז המעמד עמד "סדר רציפות" כביר ומפעים שנמשך שמונה שעות רצופות, במהלכו זכו תלמידי הישיבה לקיים במוחש את דברי מרן ה'חזון איש' זיע"א, כי רק לאחר עמל רצוף של שעות, נפתחים מעיינות הלב להשיג את מתיקותה האמיתית של התורה. היה זה מחזה מרטיט עין לראות את היכל הישיבה הופך ללבה רותחת של עמל התורה; עשרות בחורים שקועים בעומקה של סוגיה, מתעלים שעה אחר שעה ומתחברים לאור התורה ביגיעה עצומה ובהתנתקות מוחלטת מהעולם שבחוץ.

זכות מיוחדת ומרגשת נפלה בחלקם של הבחורים, כאשר בעיצומו של הסדר הופיע האדמו"ר מזוועהיל להשתתף בלימוד בהיכל הישיבה. במהלך הסדר המרומם, זכו התלמידים לשמוע דברים חוצבי להבות מפי המשפיע, הגאון ר' משה וינבך, אשר הלהיב את הלבבות בגודל מעלת הלימוד ברציפות ובזכות הנשגבה של קניין התורה מתוך עמל ויגיעה. עם סיום השעות המרוממות, התפרצה השמחה בריקודים נלהבים של שמחת התורה, כאשר הבחורים חוגגים את הזכות הכבירה שנפלה בחלקם להעפיל לפסגות רוחניות שכאלו.

נעילת ימי השובבי"ם בישיבת זוויעהיל (צילום: שימי פ. )
נעילת ימי השובבי"ם בישיבת זוויעהיל (צילום: שימי פ. )
נעילת ימי השובבי"ם בישיבת זוויעהיל (צילום: שימי פ. )
נעילת ימי השובבי"ם בישיבת זוויעהיל (צילום: שימי פ. )
נעילת ימי השובבי"ם בישיבת זוויעהיל (צילום: שימי פ. )
נעילת ימי השובבי"ם בישיבת זוויעהיל (צילום: שימי פ. )
נעילת ימי השובבי"ם בישיבת זוויעהיל (צילום: שימי פ. )
נעילת ימי השובבי"ם בישיבת זוויעהיל (צילום: שימי פ. )

