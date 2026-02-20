על רקע הדיווחים הגוברים על אפשרות לתקיפה אמריקנית קרובה באיראן, רחובות טהרן נתונים בימים האחרונים בתחושת דריכות חריגה - אך מתברר כי בקרב חלק גדול מהציבור, החשש מהסלמה מתערבב דווקא בתקווה לשינוי פוליטי פנימי.

תושב הבירה ששוחח הבוקר (שישי) עם כאן חדשות תיאר מציאות מורכבת של אבל לצד זעם עמוק: “בכל מקום ברחוב שבו אתה פוסע האנשים עצובים, אבל לצד העצב והמועקה ישנו זעם גדול”.

לדבריו, הרצון בשינוי כה עז עד שחלק מהציבור רואה בתקיפה אמריקנית דווקא הזדמנות: “רוב האנשים מחכים שארצות הברית תתקוף כדי שהמשטר ייחלש - ואז נוכל להגיע לרוצחי ילדינו ולנקום את דמם”.

לדבריו, חרף מנגנוני הדיכוי של המשטר, ניכרת התחזקות של תחושת אחדות בין האזרחים, הממתינים ל“ניצוץ” שיחזיר אותם לרחובות ויאפשר להם לנסות לבנות את איראן מחדש לאחר שנים של שלטון כוחני.

במקביל למתרחש ברחובות, בזירה הבינלאומית נמשכת המתיחות. לפי דיווח בוול סטריט ג’ורנל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל תקיפה ראשונית מוגבלת נגד אתרי צבא וממשל באיראן, במטרה לכפות על טהראן הסכם גרעין חדש.

לפי אותו דיווח, אם איראן לא תיענה לדרישות - ארצות הברית עשויה להרחיב את הפעולה לקמפיין ממושך נגד מתקני המשטר.

ב-CNN דווח כי טווח האפשרויות נע בין פגיעות מדויקות ונקודתיות לבין מבצע צבאי רחב שעלול להימשך שבועות. עם זאת, גורמים אמריקניים הדגישו כי טרם אושרה רשימת מטרות סופית, מה שמצביע על כך שההחלטה עדיין לא התקבלה.

טהרן מצדה מנסה לשדר מסרים כפולים: מצד אחד, במכתב למזכ״ל האו״ם אנטוניו גוטרש הזהירה איראן כי הצהרות טראמפ מצביעות על “סכנה אמיתית לפעולה צבאית”; מצד שני, הבהירה כי אינה מעוניינת בהסלמה או ביוזמת מלחמה. עם זאת, הובהר כי במקרה של תקיפה - כל בסיס או מתקן אסטרטגי של המדינות התוקפות יהפוך ליעד לגיטימי לתגובה איראנית.

בתוך כך נמשכים גם המגעים הדיפלומטיים בין הצדדים. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ’י אמר הבוקר בריאיון לרשת MSNBC האמריקנית כי ארצות הברית לא דרשה מאיראן להסכים ל“אפס העשרת אורניום” במהלך השיחות בז’נבה.

לדבריו, הדיונים התמקדו בצעדים שיוכלו להוכיח לוושינגטון שתוכנית הגרעין נועדה “אך ורק למטרות שלום”.

עראקצ’י הוסיף כי טיוטת מתווה איראני חדש צפויה להיות מוכנה בתוך יומיים-שלושה, ולאחר מכן, בכפוף לאישור שיקבל מהשלטון, היא תועבר לוושינגטון, ייתכן לקראת סבב שיחות נוסף.

גורמים אזוריים אמרו כי במגעים עלו גם רעיונות להפריד בין סוגיית הגרעין לבין נושאים אחרים כמו תוכנית הטילים הבליסטיים והשלוחות האיראניות במזרח התיכון, במסלול דיפלומטי נפרד, גישה הסותרת את דרישת ישראל לכלול גם נושאים אלו בהסכם כולל.

בתוך כך, מנכ״ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אישר כי מאז התקיפות בחודש יוני לא שבו פקחי הסוכנות לבקר במתקני הגרעין המרכזיים באיראן — בפורדו, נתנז ואיספהאן. לדבריו, חידוש הביקורים הוא תנאי הכרחי לכל הסכם עתידי.

“מאז, אנחנו יכולים להסתמך על מידע דומה לזה שיש לכם, אולי מדויק יותר מבחינת צילומי לוויין”, אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז, והדגיש כי ללא גישה פיזית למתקנים לא ניתן לוודא את מצב החומרים הגרעיניים.