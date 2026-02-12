במסגרת מדור השו"ת הפופולרי בעלון 'אחוותא' מבית 'אחוות תורה', משיב הגר"א בוטבול לשאלות אקטואליות הנוגעות לחיי המעשה – מהלכות שבת ועד דיני ממונות ויושר.

מעבר ליד חיישן תאורה בשבת

השאלה: שכני התקין תאורה הפועלת באמצעות חיישן תנועה, ובמעבר שלי בדרך לבית הכנסת האור נדלק. איני מעוניין בכך. האם מותר לי לעבור שם בשבת, או שעליי לבחור דרך אחרת?

התשובה: יש מקום להקל בדבר מכמה טעמים: א. בזמננו רוב גופי התאורה פועלים בטכנולוגיית לד, ובהדלקת נורת לד אין איסור תורה של הבערה, אלא לכל היותר איסור דרבנן של מוליד זרם. ב. אף שהפעלת האור נגרמת על ידי מעברו, הדבר נעשה בעל כורחו ובלא כל רצון או הנאה מההדלקה, והרי זה בכלל דבר שאינו מתכוון. בשו״ת שבט הלוי אף חידש שבמצב זה אין כלל איסור, ודינו כמתעסק. בדבר זה יש דיון בפוסקי דורנו. ג. ואף לשיטת החולקים וסוברים שאין כאן דין מתעסק, עדיין יש מקום להקל מצד היות הדבר פסיק רישיה דלא ניחא ליה באיסור דרבנן, ואף בצירוף שני דרבנן.

עם זאת, יש להדגיש שאין להתקין תאורה כזו לכתחילה על סמך היתר זה, וכל ההיתר נאמר אך ורק בדיעבד, כאשר התאורה הותקנה על ידי השכן בלא ידיעתו וברצונו של העובר, ומתוך כורח הנסיבות בלבד.

נסיעה עם 'דרייבר' המשקר לביטוח

השאלה: האם מותר לנסוע ברכב עם נהג שאינו בעל רישיון להסעת נוסעים בשכר (דרייבר), כאשר במקרה של תאונה הוא מתכוון לדווח לחברת הביטוח כאילו הנסיעה הייתה ללא תמורה?

התשובה: יש איסור ברור ומוחלט לשקר לחברת הביטוח כאשר ההסעה נעשתה בתשלום, ולדווח כאילו הייתה ללא תמורה, שכן בדיווח אמת לא תחול הפוליסה. בדבר זה יש כמה איסורים: איסור אמירת שקר וגניבת דעת, וכן איסור גזל, משום שהוא תובע פיצוי מחברת הביטוח על נזק שאין לה כל אחריות לגביו.

ולעניין עצם ההשתתפות בהסעה כזו, יש מקום לומר שבדרך כלל אין תאונה, וניתן להעמיד על חזקה שלא תצא תקלה. עם זאת, הצנועים מושכים את ידיהם מדבר זה, וראוי להימנע ממנו, בבחינת המחמיר תבוא עליו ברכה.

'עיגול' סכום בהחזרת הלוואה לחבר

השאלה: חבר שילם עבורי קנייה בסך 197 ש״ח. ברצוני להחזיר לו 200 ש״ח כדי שלא להיראות קמצן, בפרט שהוא אדם אמיד. האם יש בכך חשש איסור ריבית?

התשובה: יש להימנע מכך. אף שאי–העיגול עלול להיראות כקמצנות, מכל מקום יש בכך מיחזי כריבית מדרבנן, ולכן ראוי להחמיר. אדרבה, יאמר לו שרצונו היה להחזיר 200 ש״ח, אלא שהוא מדקדק אף בשקלים בודדים כדי שלא להיכנס לחשש אבק ריבית.

התשובות התפרסמו בעלון אחוותא מבית 'אחוות תורה' ומובא כאן באדיבותם.