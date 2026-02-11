אבל כבד ירד הבוקר על ירושלים: לאחר מאבק רפואי קשה וסיבוכים, הגאון רבי אביעזר שפירא זצ"ל, מי שהיה הלב הפועם של ישיבת "קול תורה" במשך כמעט יובל שנים, החזיר את נשמתו לבורא. גם כשגופו בגד בו והכאבים היו בלתי נסבלים, הוא סירב לנטוש את תלמידיו – עד לרגע האחרון ממש.

הגאון רבי אביעזר אשר זליג שפירא זצ"ל היה דמות הוד בירושלים של מעלה, כיהן כמשגיח בישיבת "קול תורה" לצעירים משנת תשל"ח.

מדובר ב-48 שנים של הרבצת תורה ומוסר, בהן העמיד דורות של תלמידים שהיו דבוקים בו בלב ובנפש.

המשגיח זצ"ל כיהן גם כאדמו"ר מדרוהוביץ' שהנהיג את בית המדרש ברחוב מלאכי בירושלים

מסירות נפש: השיחה האחרונה מתוך הייסורים

בשנים האחרונות סבל המשגיח מייסורים קשים עקב פריצת דיסק, אך הדבר לא מנע ממנו להמשיך בסדר יומו. לפני שלושה שבועות בלבד, במחזה מצמרר שייחרט בזיכרון התלמידים, הגיע הרב לישיבה למרות חולשתו המופלגת כדי למסור שיחת חיזוק אחרונה.

זה היה רגע של מסירות נפש אמיתית, כשגם חסימת המעיים והסיבוכים הרפואיים לא הצליחו לכבות את שלהבת התורה שבערה בו.

תפילות רבים ברחבת הכותל ופעילות החסד

הרב שפירא לא היה רק איש חינוך, אלא עובד השם ברמ"ח איבריו. מדי לילה, ללא קשר למזג האוויר, נהג לקיים מעמד של אמירת "נשמת כל חי" בכותל המערבי לזכות כל הזקוקים לישועות – תפילה שהפכה לשם דבר בירושלים.

בנוסף, שימש כיו"ר הוועד המנהל של חברה קדישא "חסידים". הרב הותיר אחריו דור ישרים מבורך, ביניהם בנו, סגן ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא.

גיסיו הם הרבנים הגאונים, רבי יהודה אריה דינר, רב מרכז בני ברק. רבי מיכאל וינקלר, ר"מ בישיבת קול תורה ורבי אברהם אליהו וינקלר, ראש הישיבה ביבנאל.