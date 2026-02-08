בסוף השבוע נערך בישיבת 'כסא רחמים' מעמד סעודת יתרו כפי הנהוג במחוזות תונס ואלג'יר ביום חמישי לסדר פרשת יתרו. המנהג שנוסד בחוץ לארץ, התבסס והתחזק בארץ ע"י ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל שעמד והנהיגו בישיבת 'כסא רחמים' ובקרב בני העדה בישראל. ע"פ הנהוג ביום חמישי לסדר פרשת יתרו נוהגים שאין אומרים תחנון, ועורכים בו סעודה גדולה. המקובל הוא כי בעבר הייתה מגיפה רבה בתינוקות כאשר לבסוף נפסקה בשבוע פרשת יתרו. ולכן עיקרו של מנהג הסעודה הוא לילדים בכלים ונרות קטנים וכדו'.

המעמד נפתח בדברי המנחה הרב ששון טרבלסי, ובשיאו חולקו עשרות תעודות לבחורים שסיימו מסכתות לאחר שחזרו עליהן עשר פעמים. אורח הכבוד, הגאון הרב דוד תופיק, ערך מבחן פומבי והתפעל מהידע: "כל תעודה כזו שווה אלפי דפים בשמים".

עם כניסת ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז, נערך מבחן בקיאות במקורות הש"ס לכלל הבחורים, בו הציגו התלמידים שליטה פנומנלית בציון מקורות תוך שניות. הגר"צ מאזוז שיבח את הבחורים המצטיינים ובירך את ההורים על זכותם.

בישיבה הגדולה נערך גמר "חידון הלכה" מורכב בדיני 'אמירה לנכרי' בשבת. הגאון הרב מצליח חי מאזוז עמד על חשיבות הלימוד בשיטת 'כיסא רחמים', המעמיקה בבית יוסף מגיל צעיר. השופט בחידון, הגאון הרב יעקב סיני, שיבח את הבחורים וציין את הקשר ההיסטורי וההערכה ההדדית בין מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והגר"מ מאזוז זצ"ל.

את המעמד כיבדו בביקורם השרים איתמר בן גביר ועמיחי שיקלי, לצד אישי ציבור. השרים עלו ללשכת ראש הישיבה הגר"צ מאזוז להתייעצות יחד עם הרב ליאור כהן.

השר שיקלי דן עם ראש הישיבה בסוגיית הגיוס ושמירת הזהות היהודית, והביע התרגשות מתיעוד אביו של ראש הישיבה, הגה"ק רבי מצליח מאזוז הי"ד, ששימש כשופט בתוניס. השר בן גביר התקבל לשיחה על הסוגיות הציבוריות הבוערות וקיבל את ברכת הדרך. בסיום הביקור העניק ראש הישיבה לשרים את ספרי המורשת של ראש הישיבה זצ"ל, "אחרון הגאונים", "לב נאמן" ו"אור העולם".