המכליות האיראניות שנתפסו ( צילום: משמר החופים של הודו )

במבצע לילי נועז ומתוחכם, הצליח משמר החופים ההודי (ICG) לשים את ידו על שלוש מכליות נפט בלב ים, כ-100 מיילים ימיים מערבית למומבאי. המבצע, שהתרחש בסוף שבוע שעבר חשף רשת הברחה בינלאומית רחבת היקף שפעלה בחשאי מתחת לרדאר.

הכל החל כאשר מערכות ניטור טכנולוגיות וניתוח דפוסי נתונים זיהו תנועה חשודה של מכלית בתוך המים הכלכליים של הודו. שלוש הספינות שנתפסו – AL JAFZIA, ASPHALT STAR, ו-STELLAR RUBY – זוהו כמי שמעורבות בהעברה לא חוקית של נפט "מלוכלך" מספינה לספינה במים בינלאומיים. מדובר בנפט שמקורו באזורי עימות, שהועבר למכליות סוחר כדי לחמוק מתשלום מכסים ומפיקוח רגולטורי. משמר החופים ההודי מסר בהודעה רשמית כי הפשיטה הייתה תוצאה של "מבצע ים-אוויר מתואם בקפידה", והוסיף כי "הסינדיקט ניצל העברות בלב ים במים בינלאומיים כדי להעביר נפט זול מאזורי עימות למכליות מסחריות, תוך התחמקות מתשלום מכסים המגיעים למדינות החוף".

הודעת משמר החופים ההודי ( צילום: מסך )

התפיסה הזו חושפת שוב את המאמצים הנואשים של איראן לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות הכבדות המוטלות עליה. שלוש המכליות הקשורות לאיראן הן חלק ממערך "צי הצללים" המשתמש בשיטות הונאה מתוחכמות הכוללות זיוף מסמכים ימיים, שינוי שמות וזהויות של ספינות ושימוש ברשתות של חברות קש ממדינות שונות.

איראן משתמשת בנתיבי הברחה אלו כדי לייצר הכנסות של מיליארדי דולרים, אשר משמשים למימון תוכנית הגרעין שלה, פיתוח טילים בליסטיים ותמיכה בארגוני טרור ופרוקסי אזוריים כמו חמאס וחיזבאללה. הניסיון להסוות את מקור הנפט האיראני נועד לאפשר את מכירתו ליעדים כמו סין תוך עקיפת הלחץ הכלכלי המקסימלי המופעל עליה.

כעת, הספינות המעוקבות מלוות תחת אבטחה כבדה לנמל מומבאי, שם יועברו לידי רשויות המכס וגופי אכיפת החוק להמשך חקירה וצעדים משפטיים. הודו מצדה הבהירה כי המבצע מדגיש את תפקידה כ"שומרת הסדר הבינלאומי מבוסס הכללים" בנתיבי השיט האסטרטגיים.