חרדי עובד הוא סוג ב'?

החומר האנושי בערים החרדיות הוא הטוב בעולם - אז למה אנחנו חיים בזבל? | צפו

תעצמו עיניים ותחשבו על מודיעין עילית. מה אתם רואים? מצד אחד - עיר של תורה, עיר של אברכים שמוסרים את הנפש על כל דף גמרא, חומר אנושי מהטובים שיש לעם היהודי להציע. מצד שני - תפתחו את העיניים - אתם רואים בורות בכבישים שדורשים ג'יפ 4X4 כדי להגיע הביתה, עסקונה שיושבת על הכיסא כבר שני עשורים בלי תחרות, ותשתיות שנראות, כמו משהו שבין ג'נין לדיר קדיס | צפו (דבר ראשון)

26תגובות

במהלך התוכנית 'דבר ראשון' התפתח וויכוח בין יוסי סרגובסקי למשה מנס, כאשר במרכז הוויכוח עומדת השאלה שכל תושב במודיעין עילית או כל עיר חרדית אחרת שואל את עצמו בלב: איך זה שראש עיר מכהן 20 שנה בלי למצמץ? "הוא יכול להיות ראש עיר טוב בלי תחרות?", והתשובה הכואבת היא שהציבור בחר בזה. או יותר נכון - הציבור הונחה לבחור בזה.

כשמדברים על "סדרי עדיפויות", התשובה הקבועה היא: "עדיף בית כנסת על פני כביש סלול". אבל למה בעצם הבחירה הזו צריכה להיות קיימת? למה במודיעין "החילונית" אפשר לקבל גם וגם, ואצלנו הלכלוך והתשתיות הרעועות הפכו לסמל סטטוס של קדושה?

זה לא רק הכביש השבור. זה הנוער שאין לו לאן ללכת, מה כן יש חוברות נוצצות כל תחילת שנה שמראות גינה אחת יפה מעשר זוויות כדי להסתיר עיר שלמה שקורסת תחת העומס. "אני לא מוכן לקבל את העובדה שהנגזרת של להיות חרדי זה עוני וג'יפה ברחובות".

נהג אמבולנס או אברך?

אבל הוויכוח לא עוצר בתשתיות. הוא חודר עמוק יותר, לשאלה של "מי שווה יותר". קחו למשל את נהג האמבולנס, איש זק"א, איחוד הצלה או מד"א. הוא מציל חיים, הוא רץ בלילות, הוא פנים מוכרות בכל בית. אבל בתוך המבנה החברתי השמרני - האם הוא תמיד יישאר "דרג ב'" מול האברך הקלאסי?

"אחרי קבלת שבת יש תור ארוך של אנשים שרוצים לדבר איתי בבית הכנסת", מתגונן משה מנס שהוא בעצמו נהג האמבולנס בשיחה. הוא מרגיש על הסוס, הוא גאה בתרומה שלו. אבל כשהוא פותח חומש רש"י וזוכה למבט מתנשא של "יפה שאתה לומד", הוא מבין את המדרג המעמדי הנוקשה.

הפרדוקס החרדי בשיאו: אנחנו צריכים את הנהג, את הטכנאי ואת העסקן, אבל בתוך תוכנו, אנחנו עדיין מסתכלים עליהם כעל "בדיעבד".

הפחד החילוני – אנטישמיות או טכניקה?

ובזמן שאנחנו מתווכחים בתוך הבית, בחוץ מסתכלים עלינו בחרדה. כשמילואימניקית חילונית מדברת על "התרבות החרדית" שתשתלט על המדינה תוך 25 שנה, קל לנו לזעוק "אנטישמיות". אבל אולי, רק אולי, היא פשוט מסתכלת על בני ברק ומודיעין עילית ואומרת לעצמה: "אני לא רוצה שהרחוב שלי ייראה ככה"?

השיחה הזו היא מראה כואבת. היא מזכירה לנו שהחומר האנושי שלנו הוא אכן "הטוב בעולם", אבל ההנהגה, העסקונה וההשלמה שלנו עם הבינוניות הפיזית - הם אלו שנותנים תחמושת לשונאינו.

הגיע הזמן שנדרוש לא רק "רוחניות", אלא גם איכות חיים. כי התורה היא לא תירוץ לכביש שבור, והתנדבות במד"א היא לא סיבה להרגיש סוג ב'.

צפו בעימות באולפן וטקבקו לנו מה אתם חושבים...

כן (85%)

לא (15%)

0 תגובות

21
אני עם מנס. אני עובד ואני לא מרגיש ככה אומלל. יוסי עדיין צעיר, יעבור לו.
שלמה
20
אני עם יוסי לא מתייפיף
אנה
19
מסכימה לגמרי עם יוסי שבוע שעבר יצא לי לעבור בבני ברק ופשוט נחרדתי מהמראה. הכל חשוב אבל גם הרחוב חשוב!!!!!!!!
ברכה
גמרא מפורשת (פסחים קיב.) - ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים - דטרוד בגירסיה ולא במילי דציבורא. מי שמטיף ל"רק תוירה" מגיע לו לטבוע בהררים של זבל עוני חוסר אונים וטינופת.
יהודי אמיתי
18
אין לכם מושג עד כמה הויכוח הזה הוא מהותי- מציג את המציאות הכואבת בדיוק כפי שהיא. סרגובסקי צודק אבל מנס שהוא באמת אדם בוגר ויציב יותר לא באמת סופר את כל הרעש ולכן גם הוא צודק מנקודת מבטו (ביחס לסוגיית האברך)
איש יהודי
17
אין שום סיבה שיראה ככה הרחובות מקום של בני תורה אמור להיות הכי נקי ויפה
דרך ארץ קדמה לתורה
חה חה חה, יש לך את זה ביותר מצחיק?!
אורי
16
בואו נודה שבתל אביב מלוכלך פי כמה ממודיעין עילית... יש שם מקומות פשוט זבל.
אבי
15
מדוע אתם עושים כתבה נגד ראש עירית מודיעין עילית אינני יודע, אבל בורות בכבישים וכבישים הרוסים כמו שיש בעיר הבירה י-ם בראשות משה ליאון אין באף מקום בארץ ועל זה אפילו לא מדברים וזו עיר הכי עשירה מבחינת כספים!
אלי
לא היית מימיך בבני ברק
סני
14
וואו איזה בקשת חיים. מרגש ממש . הקול שלך נורא נורא חשוב
שמואל
13
החומר האנושי הטוב בעולם? רופא אחד אתם לא מצליחים לייצר בשנה, מי בדיוק ירצה לחיות איתכם? בלי החילונים בסביבה הייתם מתים במגפות, גוועים ברעב, רוכבים על חמורים ומתקשרים עם יונות דואר. אתם חיים בדמיונות בזכות העובדה שאחרים עמלו קשה מאוד כדי לייצר כאן מדינת עולם ראשון, כשתחיו באוטונומיה משלכם תצליחו אולי
חה חה חה
זו בדיוק נושא הכתבה. תפסיק לזלזל ותקשיב למילים
חיחיחיחי
12
סולדים מכם כמו שסולדים מהערבים. מעניין למה? אה, אנטישמים.... אוכלוסיה ילדותית עם אפס מודעות עצמית.
אורי
11
המשוואה בין קרית ספר ועזע ובין חיי תורה וחוקי שאריאה לא מראה על נארות אלא בורות נראה שראש שלו כל כך פתוח שהמוח נפל החוצה הוא צריך לבקש סליחה
זאב
10
ככה זה שהתורה מנותקת מהחיים.
שלום
9
תוצאה של חינוך לעוני מחפיר. מה לא ברור
נפתלי
8
אמרו חכמנו "דרך ארץ קדמה לתורה". אבל החרדים כידוע חכמים יותר מחז"ל והמציאו דת חדשה עם דגשים וסדרי עדיפווית שונים לגמרי מחז"ל ואם נבוא לפרט יכלה הזמן והמה לא יכלו. גם החרדים הם רפורמים לא פחות מהרפורמים.
אסתר
7
למה, כי מדובר באנשים מושחתים שמשתמשים ברוחניות כדי לשלוט ביד קשה בציבור. מי שפותח פה במוסדות בנוגע לעוול מיד מוצא את עצמו בחוץ, תפתח פה נגד העיריות ובכלל תמצא את עצמך מנודה. וכולם בבחירות משתמשים בתורה כדי להצדיק את הקביעות המושחתת שלהם. אבל התורה חזקה מכולם ובסוף הגלגל חוזר...
לא אברך
6
יוסל׳ה הצדיק, ההבדל בין מודיעין למודיעין עילית, לפחות ברמת התשתיות, הוא דבר פעוט. ״ארנונה״ שמו. לא יודע מה רמת ההיכרות שלך עם הפורמט, אבל על מנת שלעירייה יהיה כסף לסלול כביש, לתקן עמוד חשמל שקרס, לנקות את הרחוב או לבנות בית כנסת היא צריכה דבר אחד - כסף. איך היא מקבלת אותו? במקום נורמלי התושבים משל
מוטי
מי שמכיר יודע שהשחיתות חוגגת, קל מאד להשליך את זה על ארנונה
אוי אתה תמים
5
ומכאן נלמד שלא מדובר בחומר אנושי משובח. וזאת בלשון המעטה...
ציוני גאה
4
בתור בני ברקי, ראש עיר כמו גוטרמן זה חלום
רוני
3
אם כבר מדברים על מודיעין עילית, בני ברק לידה, זה כמו עזה ליד מיאמי
חיים
2
לא אהבתי את הרמיזה לגביי דעת תורה ברוב אשמים התושבים שאכפת להם רק שהבית יהיה נקי ובחוץ לא אולי מחוסר תקציב או זמן מנסים לשרוד את היום יום מה לעשות אבל אין ספק שנבחרי הציבור בעריות לא עושים עבודתם נאמנה ומנצלים את זה לרעה
רחל
1
מי שמכיר עוד ערים בארץ, יודע שמודיעין עילית בסה"כ במצב טוב, תמיד יש מה לשפר ועל מה להתלונן
ק"סניק שלא הצביע לגוטרמן

