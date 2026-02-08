מעמד רב רושם ועוצמה התקיים אמש במוצאי שבת פרשת יתרו באולם האירועים של מרכז חב״ד 770 בשכונת 'רמת שלמה' בירושלים, כאשר המונים חגגו חגיגת סיום הרמב״ם המרכזית בירושלים, בהשתתפות רבנים, אדמו"רים, אישי ציבור וקהל רב.

את האירוע פתח והנחה הרב נפתלי הכהן רוט, יו"ר צעירי אגודת חב״ד בירושלים, המוביל במסירות ובהשקעה רבה את ארגון המעמד המרכזי.

בדברי הפתיחה הנלהבים עמד הרב נפתלי הכהן רוט על חשיבותה של תקנת לימוד הרמב״ם – תקנה המאחדת ומלכדת את כל חלקי העם, אנשים, נשים וטף, מכל החוגים והמגזרים.

לאחר דברי הפתיחה הוזמן לשאת דברים יעקב הלפרין, נציג חב״ד בעיריית ירושלים. הלפרין פתח באמירת פרק התהילים של הרבי והביא דברי ברכה נרגשים. בדבריו עמד על הזכות הגדולה שבאחדות ישראל סביב לימוד הרמב״ם.

בהמשך נשא דברים הרב יוסף יצחק הבלין, רב קהילת חב״ד ברמת שלמה, הרב הבלין התכבד לסיים את המחזור הארבעים וחמישה. בדבריו חיזק ועודד את לומדי הרמב״ם, הדגיש את חשיבות ההתמדה בלימוד היומי.

בפתיחת המחזור המ״ו כובד הגאון הרב ראובן אלבז, ראש מוסדות "אור החיים", שעמד בדבריו על קדושת ההתחלה ועל האחריות להמשיך בלימוד בהתמדה ובעקביות, הרב אלבז דיבר בחמימות רבה ובהתלהבות מיוחדת על גודל חשיבות התקנה ועל המתנה שהעולם קיבל את תנועת חב"ד ובמיוחד את תקנתו של הרבי בלימוד הרמב"ם היומי.

את המשא המרכזי נשא הגאון הרב דניאל חיים אלתר, ראש ישיבת "פני מנחם" שהרחיב בעומק על משמעות תקנת לימוד הרמב״ם, כוח האחדות הטמון בה, והיכולת של לימוד ההלכה היומי להשפיע על חיי המעשה של כל יהודי.

האדמו״ר מסטרופקוב נשא דברים נלהבים וחיזק את לומדי הרמב״ם, כשהוא מדגיש את המעלה המיוחדת של לימוד קבוע המשותף לכלל ישראל ואת גודל הנחת רוח הנגרמת מכך בשמים.

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הילד מאיר פוזילוב, סיים את ספר המצוות – מחזה שסחף את הקהל והמחיש כיצד תקנת הרמב״ם מאחדת גם את הטף.

הרב שאול סילאם, רב קהילת חב״ד בגילה, הביא חידוש מיוחד מלימוד הרמב״ם והמחיש כיצד העיון בדבריו מאיר את חיי היום־יום של האדם היהודי.

הגאון הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, סיפר על הקשר המיוחד שבין לימוד הרמב״ם לעולם הישיבות וללימוד העיוני, וחיזק את ציבור הלומדים להמשיך בהתמדה מתוך חיבור פנימי ואהבת תורה.

לאחר מכן נשאו דברים שלוחי הרבי מחב"ד: הרב שלום בער מרזל שליח הרבי בשכונת נחלאות הרב שניאור כהן, שליח הרבי ורב קהילת חב״ד בהר חומה, שחיזק את הציבור להצטרף ללימוד הקבוע; והרב ברוך חדד, שליח הרבי ורב קהילת חב״ד במלחה, שחתם את האירוע בדברי נעילה מעוררי השראה.