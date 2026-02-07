במעמד מיוחד שנערך בשבוע שעבר במודיעין עילית, השתתפו מאות הורים בערב חינוכי של תלמוד תורה "אהלי ספר". במרכז הערב נערכה מבחן פומבי של התלמידים בפני רב העיר.

הערב, שהתקיים תחת הכותרת "עדן הגן", הוקדש להצגת דרכי הלמידה וההשקעה הפרטנית בכיתות המקדמות של המוסד. המנחה, הרב וייספיש, פתח בדברים על הגישה החינוכית של הת"ת המלווה את הילדים למעלה משני עשורים.

מנהל התלמוד תורה, הרב יאיר גינזבורג, עמד בדבריו על חשיבות הקשר בין הבית למוסד החינוכי, וציין כי ההתמודדות עם קשיים היא חלק בלתי נפרד מתהליך הצמיחה של התלמיד, כפי שמשתקף בפרשיות השבוע.

במהלך האירוע נערך מבחן פומבי מקיף. תלמידי הכיתות השונות השיבו בשטף לשאלות המפקח הרב יהושע פרבר, רב העיר הגר"מ קסלר, שהביעו את הערכתם לידיעות התלמידים.

חלקו האמנותי של הערב כלל הופעה של מקהלת תלמידים בשיר מיוחד על מסלול הלימודים, ומיצג ריקוד של תלמידי כיתה ח' שנועד להמחיש את ערכי המשמעת והתיאום הנרכשים בת"ת. כמו כן הוקרן תיעוד מצולם מפעילות היום יום בין כותלי המוסד.

בשם ההורים נשאו דברים הרב כהן והרב לוי, שהודו להנהלה ולצוות על הליווי האישי. בסיום, נשא דברי פרידה נציג התלמידים, יצחק, שסיכם את שנות לימודיו במוסד. המעמד נחתם בשירי רגש של תלמידי הכיתות הגבוהות ובהוקרה לצוות החינוכי, לסגן המנהל הרב שאול מחרבי ועוד.