במעמד "עדן הגן" שנערך בשבוע שעבר, נבחנו מאות תלמידי הכיתות המקדמות מת"ת 'אהלי ספר' בקריית ספר על תלמודם בפני רב העיר הגר"מ קסלר| במהלך הערב נחשפו ההורים לפעילות החינוכית והלימודית בתלמוד התורה, לצד מיצגים אמנותיים של התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
ההבדל בין המחירים אצלנו למחירים בכפר הוא הזוי ומפתה אזרחים רבים להיכנס לשטחים • משה מנס יצא לבדוק האם זה באמת מסוכן? ושוחח עם בעלי עסקים ועם אברכים בכפר דיר קדיס הסמוך למודיעין עילית • וגם, האירוע שגרם לו אישית להבין שהסיכון לא שווה את הרווח... (מגזין, בארץ)
כתב אישום הוגש נגד חוליית מחבלים בה היו חברים תשעה פלסטינים מאזור רמאללה, באשמה כי ניסתה לבצע פיגועי חטיפה בחודש מרץ האחרון. אחד המקרים: חברי החוליה ניסו לחטוף נהג ישראלי, שנסע לכיוון קריית ספר. הם חסמו את הרכב וניסו למשוך את הנהג אל מחוץ לרכב, אך הוא הצליח להימלט (צבא)