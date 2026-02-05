עין לא נותרה יבשה: כשהלוחם שנפל בקרב בעזה "חגג השבוע" סיום

זה היה רגע מטלטל. על הבמה בכפר חב"ד עמדו ר' צבי לוינשטרן, אביו של הלוחם קדוש אלישע לוינשטרן הי"ד, שנפל בקרבות בעזה במהלך המלחמה. לצידו עמד קובי מזרחי, תושב באר שבע. שום דבר לכאורה לא מקשר ביניהם.

אבל רק לכאורה. לאלישע הי"ד היה חשוב עד עומק הנפש לימוד רמב"ם. אחת התמונות האחרונות שלו, שעות לפני שנפל, תיעדה אותו עם ספר רמב"ם, לומד בתוך עזה. הוא למד שיעור יומי במטרה לסיים את הספר אחת לשלוש שנים - כתקנת לימוד היומי ברמב"ם.

אבל הלימוד נקטע באיבו. מזרחי, בדרום הארץ, החליט להמשיך את הלימוד. הוא החל ללמוד רמב"ם בכל יום, לפי הסדר של השיעור היומי, באותה מתכונת של אלישע, ובכך אפשר ללימוד להמשיך. הוא עשה זאת בהשפעת רבו, הרב הבר משליחי חב"ד בבאר שבע, שסיפר סיפור דומה על סיום מצמרר בש"ס שנערך בשואה, לאחר שאחד הלומדים נרצח.

השבוע חגג מזרחי, לצד אביו של אלישע, את הסיום המשותף. ועין לא נותרה יבשה. זה קרה במהלך מעמד סיום הרמב"ם המרכזי בכפר חב"ד, בהשתתפות קרוב לרבבת חסידי חב"ד ולומדי הרמב״ם היומי מכל החוגים, שגדשו את ההאנגר הענק שנבנה במרכז כפר חב״ד לרגל החגיגה המרגשת לציון סיום המחזור ה-45 בלימוד הרמב״ם היומי.

טרם פתיחת המעמד, החלו לנהור לכפר חב״ד המונים מכל רחבי הארץ, באוטובוסים וכן ברכבת ישראל שתגברה קווים לרגל האירוע. האורחים הגיעו ברובם כאשר לבושים בבגדי חג, כיאה למעמד, אבות עם ילדיהם, סבים עם נכדיהם, צעירים ומבוגרים, חסידים ושאינם, יחד כל שבטי ישראל, הקשורים יחד לתקנת הלימוד הקדושה של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי״ע, אליו הצטרפו במשך השנים גדולי התורה זצוק"ל ויבדלחט"א שליט"א.

המעמד נפתח בסיום הרמב״ם ע״י הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, ובפתיחת המחזור החדש כובד המרא דאתרא של כפר חב״ד הרב מאיר אשכנזי. על החלק המוזיקלי הופקדו אמני השירה החסידית בני פרידמן וזאנוויל ויינברגר, לצד מקהלת ׳מלכות׳ ומקהלת ילדי ׳הפנסאים׳, בניצוחו של ר׳ נאור כרמי ותזמורתו המורחבת.

את שולחן הכבוד הענק שמוקם במרכז ההאנגר הענק פיארו מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א; אדמו"רים, חברי בית דין רבני חב״ד בארה״ק, רבני ערים ושכונות, ראשי ישיבות ומשפיעים, שלוחים ומנהלי בתי חב״ד, שעשו מאמצים מיוחדים בכדי לבוא ולהשתתף במעמד נשגב זה, ובכדי להעניק בהשתתפותם עידוד וחיזוק ללומדים ולתקנה הקדושה, אליו מצטרפים מדי שנה בשנה אלפים רבים.

רשימה חלקית של גדולי התורה והחסידות שליט"א שפיארו את המעמד: כ"ק גאב"ד מאקאווא; כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר; הגאון הרב יעקב מאיר שטרן; כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג; כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים; כ"ק האדמו"ר מביטשקוב; כ"ק האדמו״ר מאהלין; כ"ק האדמו"ר מקאליב; הרה״צ הרב חיים מאיר הגר, אב"ד ויז׳ניץ; הרב הראשי הראשל"צ הגאון הרב דוד יוסף; הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר; רבי יצחק אבוחצירא.

את חברי הכנסת ייצג ח״כ מאיר פרוש ואת ראשי הערים ייצג ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט.

יותר משלוש שעות ישב הקהל הרב זה לצד זה, ורותקו לתכנייה תורנית, עשירה ומושקעת, פרי עמלם של מטה סיום הרמב"ם בצעירי חב"ד, בראשות הרב יוסף יצחק אהרונוב, שכל כולה הייתה הצדעה לגיבורי החיל, המתמידים בלימודם, לצד תנופת עידוד אדירה לאלה המבקשים להצטרף לתקנת הלימוד הקדושה. לא היה אחד שנכח במתחם שלבש חג, ולא חש את גדולתו של המעמד המרשים שהתרחש לנגד עיניו.

אחד מרגעי השיא במעמד היה כאשר ר׳ צבי לוינשטרן, אביו של הקדוש אלישע לוינשטרן הי״ד, שנפל בקרב ברצועת עזה, עלה על הבמה וסיפר את החיבור המיוחד שהיה לבנו ללימוד הרמב״ם ועל כך שהספיק ללמוד את השיעור היומי זמן קצר לפני נפילתו בקרב הקשה, תוך שמוסר את נפשו למען עם ישראל.

האנגר הענק וסביבותיו היו גדושים בקרוב לרבבת אנשים, שבאו מכל קצות הארץ, לחגיגה הגדולה, כאשר האירוע התקיים השנה לראשונה בכפר חב״ד, בהאנגר ענק, מהגדולים בישראל, שהובא במיוחד מחו"ל ואשר הפך להיכל מפואר במעשה אומן בידיהם של צוות חברת ׳צבעים הפקות׳. גדול היה המעמד לכבודה של תורה.