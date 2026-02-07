נס בביתר עילית בזמן ההבדלה | חובשים הצילו את חייה של בת שנה שנחנקה מהבשמים צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו הערב סיוע רפואי לפעוטה בת שנה שנחנקה מציפורן, בזמן ההבדלה, בביתה בביתר עילית (בארץ)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 22:35