בזמן ההבדלה | חובשים הצילו את חייה של בת שנה שנחנקה מהבשמים

כוחות הצלה הוזעקו הערב (מוצאי שבת) לביתה של פעוטה בת שנה שנחנקה במהלך ההבדלה כתוצאה מציפורן של בריכת 'עצי בשמים'.
חובשי 'איחוד הצלה' שהוזעקו לבית המשפחה זיהו את הפעוטה כשהיא בסכנת חיים ובטיפול ראשוני ומהיר הצליחו להציל את חייה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים במצב יציב.
חיים סמט, אליאב קפאח ועידו בן הרוש חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה מסרו: "הגענו במהירות וזיהינו כי הפעוטה נחנקת ונמצאית בסכנת חיים.
"ביצענו בה תמרוני היימליך (פעולות חילוץ גוף זר מדרכי הנשימה) מהירים והיא שבה לנשום בכוחות עצמה. לאחר מכן היא פונתה לבית חולים כשמצבה יציב והיא חשה בטוב".
