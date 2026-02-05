​הוועידה, שתתקיים באולם "האחוזה" המפואר במודיעין, נחשבת לאירוע המקצועי הגבוה ביותר בתחום, ומושכת אליה את צמרת רבני ישראל.

המעמד יתקיים בראשותם ובנוכחותם המלאה של הרבנים הראשיים לישראל: הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן מאיר בר, שיעמדו על הצורך בשכלול הכלים המקצועיים של הרבנים העומדים בחזית הבית היהודי.

במהלך יום העיון המושקע, יימסרו הרצאות, יתקיימו פאנלים ובירורי הלכה מפי דיינים מפורסמים, ובראשם אב"ד תל אביב הגאון רבי זבדיה כהן, שיסקרו את האתגרים ההלכתיים המודרניים בשמירה על טהרת המשפחה.

​בשיאו של יום סביב שולחנות ערוכים, תושק קרן 'תכלת' – קרן מלגות ומענקים יוקרתית שנועדה להעצים את מעמדם של עורכי החופות ולהעניק להם גב כלכלי ומקצועי.

מדובר במפגן כבוד עצום לעולם הרבנות, כאשר כל מי שעוסק בתחום הקידושין והחופות מבין כי נוכחותו בוועידה היא בבחינת חובה מקצועית והצהרת כבוד לשליחותו הרמה.