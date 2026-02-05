כיכר השבת
כינוס לצדיקים

ועידת הענק של עורכי החופות והקידושין במעמד הרבנים הראשיים מתקיימת לראשונה

עולם הרבנות נערך למעמד הכביר: מאות רבנים מכהנים ודמויות תורניות בולטות יתכנסו ביום שלישי, ז' באדר, לוועידת יוקרה הלכתית שתעמוד בסימן "קדושים תהיו" – העמקת הידע והמקצועיות בעריכת חופות וביצור טהרת עם ישראל.

נש
מקודם |
המעמד יתקיים בראשותם ובנוכחותם המלאה של הרבנים הראשיים לישראל (צילום: יח"צ)

​הוועידה, שתתקיים באולם "האחוזה" המפואר במודיעין, נחשבת לאירוע המקצועי הגבוה ביותר בתחום, ומושכת אליה את צמרת רבני ישראל.

המעמד יתקיים בראשותם ובנוכחותם המלאה של הרבנים הראשיים לישראל: הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן מאיר בר, שיעמדו על הצורך בשכלול הכלים המקצועיים של הרבנים העומדים בחזית הבית היהודי.

במהלך יום העיון המושקע, יימסרו הרצאות,  יתקיימו פאנלים ובירורי הלכה מפי דיינים מפורסמים, ובראשם אב"ד תל אביב הגאון רבי זבדיה כהן, שיסקרו את האתגרים ההלכתיים המודרניים בשמירה על טהרת המשפחה.

​בשיאו של יום סביב שולחנות ערוכים, תושק קרן 'תכלת' – קרן מלגות ומענקים יוקרתית שנועדה להעצים את מעמדם של עורכי החופות ולהעניק להם גב כלכלי ומקצועי.

מדובר במפגן כבוד עצום לעולם הרבנות, כאשר כל מי שעוסק בתחום הקידושין והחופות מבין כי נוכחותו בוועידה היא בבחינת חובה מקצועית והצהרת כבוד לשליחותו הרמה.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר