"אני מסכים איתך!"; כשנציג 'הפלג' והח"כ החילוני מצאו שפה משותפת | צפו בקטע המפתיע

באולפן "כיפות שחורות", נרשם רגע של הקשבה ויושרה ציבורית: ח"כ אושר שקלים (הליכוד) והרב אריה מושקוביץ מ'הפלג הירושלמי' בשיח פתוח על קשיי הציבור החרדי • שקלים הפתיע בגישה עניינית: "אני בעד שאנחנו כנבחרי ציבור נחוקק ונגיע להסכמות" • צפו (מתוך התוכנית "כיפות שחורות")

אולפן כיפות שחורות
אולפן כיפות שחורות| צילום: צילום: כיכר השבת
אולפן כיפות שחורות (צילום: כיכר השבת)

בפרק האחרון של התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי, התפתח דיון מרתק שעסק באחד הנושאים הנפיצים בחברה הישראלית – היחס בין המערכת הצבאית והמשפטית לציבור החרדי. סביב השולחן נפגשו ח"כ אושר שקלים (הליכוד) ואריה מושקוביץ, מראשי ארגוני הסיוע לעריקים ב'פלג הירושלמי'.

במהלך הדיון הציג הרב מושקוביץ את הטענה כי המחסומים בפני הציבור החרדי אינם רק פוליטיים, אלא נובעים מפעילות של גורמים משפטיים ופיקודיים המקשים על שמירת אורח החיים התורני.

ח"כ אושר שקלים, שהפגין לאורך כל השיח גישה מתחשבת וקשובה, בחר שלא להתחמק מהביקורת. ברגע של הגינות בולטת אמר שקלים: "בחלק מהדברים אני מסכים איתך", והוסיף כי אכן ישנם גורמים במערכת שלא תמיד מאפשרים את המינימום הנדרש עבור הציבור החרדי.

שקלים, ששידר קו פרגמטי ומחבר, הדגיש כי הפתרון חייב להגיע מידי נציגי העם ולא דרך כפייה משפטית. "אני בעד שאנחנו כנבחרי ציבור נחוקק ונגיע להסכמות", הצהיר חבר הכנסת, תוך שהוא מבהיר כי האחריות למציאת פתרונות אמיתיים ומכבדים מוטלת על הדרג הנבחר.

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה החדשה והמרכזית באתר '', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שגרם לכל הרשת לדבר.

לחצו לצפייה >>

0 תגובות

2
השבוע אני חייב לציין התוכנית הייתה מאוזנת
אחלה תוכנית
1
לא הכרתי את ח"כ שקלים הפתיע לטובה
משה

