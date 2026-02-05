רגע לפני כניסתה הצפויה של אובר לישראל, רשות המסים מעדכנת הבוקר (חמישי), כי היא מנהלת חקירה אחר חשוד שניהל תחנת דרייברים.

היחידה הארצית למאבק בפשיעה (יהלום) מנהלת חקירה כנגד ד"נ, תושב בית שמש החשוד כי עבד בתור מנהל תחנת נהגי מוניות ללא רישיון ("דרייברים") ולא דיווח על הכנסות שנאמדות במיליוני שקלים.

בבדיקה של התיעוד באפליקציית "דרייבוט" המשמשת להפעלת שירותי הסעות ושליחויות ושל חשבונות הבנק בבעלות החשוד, התגלו פערים המעידים על הכנסות עסקיות לא מדווחות לכאורה.

על פי התיעוד, סך התשלומים אשר התקבלו אצל החשוד בשנים 2024-2025 עומד על מעל 1.4 מיליון ש"ח. על בסיס ההנחה כי העמלה ששולמה לחשוד מהווה 10% מהתשלומים על הנסיעות, ממצא זה מצביע על כך שמחזור הפעילות הכולל של התחנה באותן שנים הסתכם בעשרות מיליוני שקלים.

השבוע החקירה הפכה לגלויה, בוצע חיפוש על ידי חוקרי יחידת יהלום ונתפסו ממצאים המעידים על ניהול והפעלת תחנת מוניות ללא רישוי כחוק. כמו כן, נתפסו מכשירים סלולריים, מחשב נייד וכן מסמכים המצביעים על פעילות ענפה בתור דרייבר ובתור מנהל המחזקות את הראיות לעבירות מס.

חקירה זו נפתחה על בסיס מידע שנאסף במסגרת מבצע ארצי כנגד תופעת ה"דרייברים" שערכה רשות המסים בחודש מאי האחרון .

החשוד הובא אתמול בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון שהחליט לשחררו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.