כונני ההצלה והחירום הוזעקו בשעה האחרונה (חמישי) לזירת אירוע בשכונת גבעת שאול בירושלים, לסייע להציל חיים על פעוט שאיבד הכרה.

על פי דיווחי הכוננים במקום, מדובר על החייאה על פעוט בן ארבעה חודשים בלבד שאיבד את הכרתו.

הפעוט לא התעורר משנתו - כאשר שהה אצל המטפלת והכוננים שהגיעו למקום ביעצו עליו החייאה ובשלב זה מוגדר במצב אנוש.

הציבור נקרא להרבות בתפילות ובתחנונים לרפואתו של התינוק אלקנה בן תהילה לרפואה שלמה.

מאיר קלמרסקי ואלחנן ברסקה חובשי איחוד הצלה מסרו: "סיפרו לנו כי הפעוט לא התעורר משנתו. ביצענו בו פעולות החייאה ולאחר שלמרבה הנס לבו שב לפעום הוא פונה לבית חולים במצב קשה".

פראמדיק 'צוות הצלה' אבי שיף והחובשים יענקי גרינוולד ורפאל שלמה לופס מוסיפים: "כשהגענו למקום מסרו לנו תינוק בן ארבעה חודשים, ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי המטפלת לא התעורר משנתו. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים, ובחסדי שמיים ליבו שב לפעום, והוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בבית חולים שערי צדק בירושלים".