כיכר השבת
זה שמו לתפילה

אסון בשכונה החרדית בירושלים: פעוט בן ארבעה חודשים איבד את הכרתו; מצבו אנוש

בדקות אלו מתבצעת החייאה על תינוק בן 4 חודשים שאיבד את הכרתו כששהה אצל מטפלת בשכונת גבעת שאול בירושלים. בשלב זה מצבו מוגדר אנוש (חדשות חרדים)

זירת אירוע חירום (צילום: איחוד הצלה)

כונני ההצלה והחירום הוזעקו בשעה האחרונה (חמישי) לזירת אירוע בשכונת גבעת שאול בירושלים, לסייע להציל חיים על פעוט שאיבד הכרה.

על פי דיווחי הכוננים במקום, מדובר על החייאה על פעוט בן ארבעה חודשים בלבד שאיבד את הכרתו.

הפעוט לא התעורר משנתו - כאשר שהה אצל המטפלת והכוננים שהגיעו למקום ביעצו עליו החייאה ובשלב זה מוגדר במצב אנוש.

  • הציבור נקרא להרבות בתפילות ובתחנונים לרפואתו של התינוק אלקנה בן תהילה לרפואה שלמה.

מאיר קלמרסקי ואלחנן ברסקה חובשי איחוד הצלה מסרו: "סיפרו לנו כי הפעוט לא התעורר משנתו. ביצענו בו פעולות החייאה ולאחר שלמרבה הנס לבו שב לפעום הוא פונה לבית חולים במצב קשה".

פראמדיק 'צוות הצלה' אבי שיף והחובשים יענקי גרינוולד ורפאל שלמה לופס מוסיפים: "כשהגענו למקום מסרו לנו תינוק בן ארבעה חודשים, ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי המטפלת לא התעורר משנתו. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים, ובחסדי שמיים ליבו שב לפעום, והוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בבית חולים שערי צדק בירושלים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר