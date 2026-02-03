כיכר השבת
כשאולפן "כיכר" רעד | צפו

"היועמ"שית מחפשת דם ברחובות"; הח"כ מ'הליכוד' בהתקפה חסרת תקדים באולפן "כיפות שחורות"

פאנל "כיפות שחורות" מתכנס שוב סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', לדיון טעון במיוחד בכל הנושאים הבוערים - מדרישת היועמ"שית למעצרים בבני ברק והאשמות על "הצתת אש", דרך העימות החזיתי בין נציג 'הפלג' לח"כ מהליכוד על "נמות ולא נתגייס", ועד הסערה סביב דברי יועז הנדל והסרטון שקרא לבלום את הילודה החרדית | חברי הפאנל: ח"כ אושר שקלים, כפיר היימן, ישראל מאיר והרב אריה מושקוביץ • צפו בתוכנית המלאה (אולפן כיכר)

3תגובות
"היא רוצה להפיל את הממשלה דרך בני ברק": ההאשמה החמורה של ח"כ שקלים בפאנל 'כיפות שחורות'
"היא רוצה להפיל את הממשלה דרך בני ברק": ההאשמה החמורה של ח"כ שקלים בפאנל 'כיפות שחורות'| צילום: כיכר השבת
"היא רוצה להפיל את הממשלה דרך בני ברק": ההאשמה החמורה של ח"כ שקלים בפאנל 'כיפות שחורות' (כיכר השבת)

תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות", התוכנית שמסעירה את המגזר בפאנל סוער נוסף ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ואסוציאציות.

חברי הפאנל:

  • ח"כ אושר שקלים - חבר כנסת מהליכוד, שהציג קו ממלכתי אך תקף בחריפות את השמאל והיועמ"שית.
  • כפיר היימן - ממובילי מפלגת 'המילואימניקים', שקרא לגיוס שוויוני והתעמת חזיתית עם נציג .
  • ישראל מאיר - פרשן חרדי, שהציג קו פרגמטי ומפתיע, וטען כי השמאל לא באמת מעוניין ב.
  • הרב אריה מושקוביץ - נציג 'הפלג הירושלמי', שטען כי המדינה היא "מדינת גויים" וקרא לצאת למלחמה על היהדות.

והשבוע בתכנית:

  • פינת האנ"ש (היועמ"שית והמעצרים) - הדיון נפתח בטונים צורמים סביב דרישת היועמ"שית למעצרים יזומים ב. ישראל מאיר טען כי השמאל משתמש בגיוס כקרדום לחפור בו וכי הוא "חולם על היום שהחרדים לא יהיו חלק מגוש הימין". ח"כ שקלים הסכים וכינה את היועמ"שית "לעומתית", בעוד כפיר היימן טען שחוק הוא חוק וצריך לקיים צווים.
  • זירה חופשית (חטיבת חשמונאים וגיוס) - סרטון החיילים החרדים בחטיבת חשמונאים עורר סערה. נציג הפלג, הרב מושקוביץ, כינה זאת "הצגה" וטען כי מי שהולך לצבא "מאבד את יהדותו". העימות הגיע לשיא כאשר מושקוביץ הצהיר "נמות ולא נתגייס" גם אם זה אומר לא לקיים מצוות מסוימות, מה שהוביל את ח"כ שקלים וכפיר היימן לתקוף אותו בחריפות על הסירוב להגן על המדינה.
  • נייעס חרדי (בלימת הילודה) - סרטון של מתמודדת ב"דמוקרטים" שקראה לבלום את הילודה החרדית הוגדר על ידי חברי הפאנל כ"אנטישמיות". ח"כ שקלים כינה זאת "תעמולה גבלסית", ונציג הפלג עקץ: "הגעתם לרמה התחתונה ביותר". הדיון גלש למדד העוני, שם טען מושקוביץ כי החרדים "מובילים במדד האושר" וכי העוני הוא בחירה מודעת.
  • רץ ברשת (ההשוואה של יועז הנדל) - דבריו של יועז הנדל שהשווה את חוסר המשילות בבני ברק לרהט, הקפיצו את האולפן. כפיר היימן ניסה להגן על הנדל וטען כי יש אמת בחוסר יכולת המשטרה לפעול בבני ברק, אך ישראל מאיר ענה בשאלה מוחצת: "איפה הייתם מעדיפים להיתקע בלילה עם נורה אדומה ברכב - בבני ברק או ברהט?"

עוד בפאנל:

  • מי הוא איש השבוע? הרב מושקוביץ בחר בבחור הישיבה ש"נעצר באמצע הלילה"; כפיר היימן בחר בח"כ שקלים (והפתיע אותו עם מסמך התחייבות); ח"כ שקלים בחר בח"כ בועז ביסמוט; וישראל מאיר בחר במרדכי דוד, הטיקטוקר ש"אומר את האמת בפנים".
  • ופינת האסוציאציות - מה חשב כפיר היימן על גפני ודרעי? ואיך הגיב נציג הפלג כשראה את תמונת השר בן גביר בהר הבית?

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

קרדיטים >>

  • תחקיר, הפקה ותוכן: יוסי סרגובסקי, חיים אילוז, נריה סעדיה, אשר רוט
  • בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
  • מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
דקה 30 איש הפלג נותן בראש כל הכבוד לו
עצניק בכיר
2
מדינה לא מחזיקים על חצי עם. כשחיילים מקריבים שנים וחיים, פטור מגיוס הוא עוול מוסרי ולא ערך יהודי תפנימו. ולא רוצה לשמוע את טיעון הערבים....
יהודית
1
היועצת היא ראש הפעור.. היא בעיה של הגיוס.. שמאל קיצוני ביותר !
יענקל'ה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיפות שחורות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר