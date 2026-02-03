"היא רוצה להפיל את הממשלה דרך בני ברק": ההאשמה החמורה של ח"כ שקלים בפאנל 'כיפות שחורות'| צילום: כיכר השבת
"היא רוצה להפיל את הממשלה דרך בני ברק": ההאשמה החמורה של ח"כ שקלים בפאנל 'כיפות שחורות' (כיכר השבת)
תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות", התוכנית שמסעירה את המגזר בפאנל סוער נוסף ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי.
הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ואסוציאציות.
חברי הפאנל:
- ח"כ אושר שקלים - חבר כנסת מהליכוד, שהציג קו ממלכתי אך תקף בחריפות את השמאל והיועמ"שית.
- כפיר היימן - ממובילי מפלגת 'המילואימניקים', שקרא לגיוס שוויוני והתעמת חזיתית עם נציג הפלג.
- ישראל מאיר - פרשן חרדי, שהציג קו פרגמטי ומפתיע, וטען כי השמאל לא באמת מעוניין בגיוס חרדים.
- הרב אריה מושקוביץ - נציג 'הפלג הירושלמי', שטען כי המדינה היא "מדינת גויים" וקרא לצאת למלחמה על היהדות.
והשבוע בתכנית:
- פינת האנ"ש (היועמ"שית והמעצרים) - הדיון נפתח בטונים צורמים סביב דרישת היועמ"שית למעצרים יזומים בבני ברק. ישראל מאיר טען כי השמאל משתמש בגיוס כקרדום לחפור בו וכי הוא "חולם על היום שהחרדים לא יהיו חלק מגוש הימין". ח"כ שקלים הסכים וכינה את היועמ"שית "לעומתית", בעוד כפיר היימן טען שחוק הוא חוק וצריך לקיים צווים.
- זירה חופשית (חטיבת חשמונאים וגיוס) - סרטון החיילים החרדים בחטיבת חשמונאים עורר סערה. נציג הפלג, הרב מושקוביץ, כינה זאת "הצגה" וטען כי מי שהולך לצבא "מאבד את יהדותו". העימות הגיע לשיא כאשר מושקוביץ הצהיר "נמות ולא נתגייס" גם אם זה אומר לא לקיים מצוות מסוימות, מה שהוביל את ח"כ שקלים וכפיר היימן לתקוף אותו בחריפות על הסירוב להגן על המדינה.
- נייעס חרדי (בלימת הילודה) - סרטון של מתמודדת ב"דמוקרטים" שקראה לבלום את הילודה החרדית הוגדר על ידי חברי הפאנל כ"אנטישמיות". ח"כ שקלים כינה זאת "תעמולה גבלסית", ונציג הפלג עקץ: "הגעתם לרמה התחתונה ביותר". הדיון גלש למדד העוני, שם טען מושקוביץ כי החרדים "מובילים במדד האושר" וכי העוני הוא בחירה מודעת.
- רץ ברשת (ההשוואה של יועז הנדל) - דבריו של יועז הנדל שהשווה את חוסר המשילות בבני ברק לרהט, הקפיצו את האולפן. כפיר היימן ניסה להגן על הנדל וטען כי יש אמת בחוסר יכולת המשטרה לפעול בבני ברק, אך ישראל מאיר ענה בשאלה מוחצת: "איפה הייתם מעדיפים להיתקע בלילה עם נורה אדומה ברכב - בבני ברק או ברהט?"
עוד בפאנל:
- מי הוא איש השבוע? הרב מושקוביץ בחר בבחור הישיבה ש"נעצר באמצע הלילה"; כפיר היימן בחר בח"כ שקלים (והפתיע אותו עם מסמך התחייבות); ח"כ שקלים בחר בח"כ בועז ביסמוט; וישראל מאיר בחר במרדכי דוד, הטיקטוקר ש"אומר את האמת בפנים".
- ופינת האסוציאציות - מה חשב כפיר היימן על גפני ודרעי? ואיך הגיב נציג הפלג כשראה את תמונת השר בן גביר בהר הבית?
צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה
קרדיטים >>
- תחקיר, הפקה ותוכן: יוסי סרגובסקי, חיים אילוז, נריה סעדיה, אשר רוט
- בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
- מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן
0 תגובות