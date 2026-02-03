כשאולפן "כיכר" רעד | צפו "היועמ"שית מחפשת דם ברחובות"; הח"כ מ'הליכוד' בהתקפה חסרת תקדים באולפן "כיפות שחורות" פאנל "כיפות שחורות" מתכנס שוב סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', לדיון טעון במיוחד בכל הנושאים הבוערים - מדרישת היועמ"שית למעצרים בבני ברק והאשמות על "הצתת אש", דרך העימות החזיתי בין נציג 'הפלג' לח"כ מהליכוד על "נמות ולא נתגייס", ועד הסערה סביב דברי יועז הנדל והסרטון שקרא לבלום את הילודה החרדית | חברי הפאנל: ח"כ אושר שקלים, כפיר היימן, ישראל מאיר והרב אריה מושקוביץ • צפו בתוכנית המלאה (אולפן כיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:30