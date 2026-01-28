כיכר השבת
בדיון על חוק הגיוס

חברי כנסת מ'יש עתיד' פרצו במפתיע ללשכתו של ביסמוט וצילמו מסמכים | צפו

חברי כנסת מהאופוזיציה פרצו במפתיע ללשכתו של ביסמוט במהלך פגישה עם חברי הכנסת החרדים על חוק הגיוס | בתגובה, ביסמוט הודיע כי זימן את קצין הבטחון של הכנסת | "האירוע החמור יטופל במלוא החומרה, לרבות הגשת תלונה לוועדת האתיקה", הבהיר ביסמוט (בארץ)

1תגובות
תיעוד מרגעי ההתפרצות (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

חברי כנסת מהאופוזיציה פרצו במפתיע ללשכתו של יו"ר ועדת חו"ב ח"כ בועז ביסמוט במהלך פגישה עם חברי הכנסת החרדים על חוק הגיוס.

האירוע התרחש ברקע הדיון על ההצבעה על חוק התקציב לשנת 2026, וההחלטה החרדית לתמוך בהצבעה בקריאה ראשונה. על פי הדיווחים, מספר חברי כנסת מהאופוזיציה החליטו להיכנס ללשכתו של ביסמוט באמצעות כרטיסו של ח"כ רם בן ברק, יו"ר הוועדה לשעבר. בתיעוד שפורסם הם נראים כשהם מצלמים מסמכים שהיו מונחים על השולחן.

בתגובה, ביסמוט הודיע כי זימן את קצין הבטחון של הכנסת. "קו אדום נחצה!", התבטא בפוסט שפרסם ברשת X. לדבריו, "זימנתי כעת את קצין הכנסת בעקבות ההתפרצות האלימה והכוחנית של חברי כנסת מהאופוזיציה ללשכתי בוועדת החוץ והביטחון".

"אותם גורמים שהזהירו מפני 'הימין שיעלה על הכנסת', הם אלה שמתנהלים היום בבריונות, בוולגריות ותוך ניסיון להפוך מוסד ריבוני לשטח הפקר, כולל ניסיונות חמורים לצילום מסמכים בוועדה שלא כדין", הוסיף היו"ר, וסיכם: "האירוע החמור יטופל במלוא החומרה, לרבות הגשת תלונה לוועדת האתיקה ובחינת כלל הסנקציות והעונשים האפשריים!".

מדוברות הליכוד נמסר כי "הליכוד מגנה בתוקף את ההתפרצות האלימה וצילום המסמכים של חברי יש עתיד ללשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט".

"הפאניקה ביש עתיד לנוכח ההתרסקות בסקרים מתחת לאחוז החסימה מוציאה אותם מכלל שליטה", הודיעו בליכוד, וסיכמו: "גם לפרובוקציות פוליטיות שנועדו להרשים את יו"ר המפלגה בדרך למיקום ברשימה - יש קווים אדומים!".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
התורה אוסרת להשתתף בוועדת הגיוס, ואת עצם קיום הדיונים על גורל בני הישיבות, מי לחיים ומי לשמד רחמנא לצלן, חובה להודיע להם כי היהדות החרדית מתנגדת לגיוס בני הישיבות, והתורה אוסרת לקיים דיונים בנושא. כל מטרת הדיונים היא להגיע איתם לפשרה ולהסכים לשמד של בני הישיבות.
אברך בן תורה מבני ברק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר