חברי כנסת מהאופוזיציה פרצו במפתיע ללשכתו של יו"ר ועדת חו"ב ח"כ בועז ביסמוט במהלך פגישה עם חברי הכנסת החרדים על חוק הגיוס.

האירוע התרחש ברקע הדיון על ההצבעה על חוק התקציב לשנת 2026, וההחלטה החרדית לתמוך בהצבעה בקריאה ראשונה. על פי הדיווחים, מספר חברי כנסת מהאופוזיציה החליטו להיכנס ללשכתו של ביסמוט באמצעות כרטיסו של ח"כ רם בן ברק, יו"ר הוועדה לשעבר. בתיעוד שפורסם הם נראים כשהם מצלמים מסמכים שהיו מונחים על השולחן.

בתגובה, ביסמוט הודיע כי זימן את קצין הבטחון של הכנסת. "קו אדום נחצה!", התבטא בפוסט שפרסם ברשת X. לדבריו, "זימנתי כעת את קצין הכנסת בעקבות ההתפרצות האלימה והכוחנית של חברי כנסת מהאופוזיציה ללשכתי בוועדת החוץ והביטחון".

"אותם גורמים שהזהירו מפני 'הימין שיעלה על הכנסת', הם אלה שמתנהלים היום בבריונות, בוולגריות ותוך ניסיון להפוך מוסד ריבוני לשטח הפקר, כולל ניסיונות חמורים לצילום מסמכים בוועדה שלא כדין", הוסיף היו"ר, וסיכם: "האירוע החמור יטופל במלוא החומרה, לרבות הגשת תלונה לוועדת האתיקה ובחינת כלל הסנקציות והעונשים האפשריים!".

מדוברות הליכוד נמסר כי "הליכוד מגנה בתוקף את ההתפרצות האלימה וצילום המסמכים של חברי יש עתיד ללשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט".

"הפאניקה ביש עתיד לנוכח ההתרסקות בסקרים מתחת לאחוז החסימה מוציאה אותם מכלל שליטה", הודיעו בליכוד, וסיכמו: "גם לפרובוקציות פוליטיות שנועדו להרשים את יו"ר המפלגה בדרך למיקום ברשימה - יש קווים אדומים!".