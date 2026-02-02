גפני ( צילום: כיכר השבת )

יושב ראש 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, התייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות והדגיש כי החוק נועד להסדיר את מעמדם של מי שבאמת לומדים תורה.

בריאיון ל'כאן' אמר גפני: "בשעתו, גדולי התורה אמרו שמי שלא לומד תורה אסור לו לקבל את האישור של תורתו אומנותו. כשיגיע הנושא של ההצבעה על החוק, אני כמובן כמו חבריי, אשאל את גדולי התורה ואם יורו לי להצביע - אצביע בעד". גפני התייחס למחאות נגד החוק ואמר: "חוק הגיוס הוא מנטרה כזאת, מציאות שאיתה אפשר להפיל את הממשלה". באשר לסיכויי הקואליציה לשרוד עד תום הקדנציה, אמר יו"ר 'דגל התורה': "אם אכן נתניהו ייכנס לבעיות הקיימות ויפעל בכל הכוח - אני מניח שהממשלה תמלא את ימיה. אם הוא לא ייכנס לזה בכל הכוח, והוא יודע לעבוד כשהוא רוצה - אז היא לא תמלא את ימיה".

כזכור, בריאיון מיוחד לפרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התבטא ח"כ משה גפני כי: "מה שעושים לנו את כל הצרות האלה, הם התחייבו שהם ימררו לנו את החיים בגלל שאנחנו הלכנו עם נתניהו, מידי פעם אתה יכול לשמוע קולות במחנה הימין, גם בליכוד וגם בציונות הדתית, על דברים שהשמאל יצר אותם כבעיה כדי להפיל את הממשלה הזו והם אומרים 'כן, הם צודקים, יש בעיות', אתה יכול לראות את זה בכמה דברים, בין היתר בחוק הגיוס".

באשר להצהרות של הסיעות הערביות שיצביעו נגד חוק הגיוס, אמר גפני: "לא היה מעולם ברית בין טיבי לגפני, מעולם לא היה. כדרכי אני חושב שיש חובה הלכתית לשמר את הזכויות של כל הציבוריים שחיים במדינת ישראל, זה מה שהיה כל הזמן ולכן אין קשר לברית, יש דברים שאני מבקש מחברי הכנסת הערבים שיצביעו איתנו, יש דברים שאני מקבל ויש דברים שלא, אני לא יודע עוד מה שיהיה, כשתגיע ההצבעה אנחנו ננסה עם כל מי שאפשר לדבר שלא יצביעו נגדנו".