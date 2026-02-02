השבוע התבשרנו על נתונים שמרעידים את אמות הסיפים של החברה הישראלית. דוח העוני החדש חושף מציאות עגומה: 28.8% מילדי ישראל חיים מתחת לקו העוני. לא מדובר רק בגרפים או באחוזים, אלא בכמעט 900,000 ילדים ותינוקות שגדלים לתוך מחסור קיומי.

הבחירה הבלתי אפשרית: חשמל או מטרנה?

ליטל שטיין דבי, מנהלת פרויקט "תינוקות של החיים", סיפרה בראיון מטלטל על המציאות בשטח. בניגוד למיתוס הרווח, רוב הילדים העניים מגיעים ממשפחות עובדות. "אנחנו פוגשות אמהות שבוחרות בין תשלום חשבון חשמל לקניית תרכובת מזון לתינוק (טמ"א)", היא משתפת.

היא מתארת תופעות מדאיגות של "דילול" פורמולות במים או הוספת קורנפלור כדי להשביע את התינוק – צעדים שעלולים לגרום לנזקים התפתחותיים בלתי הפיכים. בעידן שבו יוקר המחיה בישראל נוסק ומחירי החיתולים והפורמולות הם מהגבוהים בעולם, ארגוני החסד הם אלו שנמצאים בחזית, לעיתים במקום שבו המדינה נאלמת.

המיליארדים של חמינאי: אושר מול עוני בטהרן

בזמן שבישראל נאבקים בעוני, במרחק טיסה לא רב משם, הנהגת איראן חיה בעושר דמיוני. ד"ר מאיר ג'בדנפר, מומחה ללימודי איראן, חשף בתוכנית את המספרים שמאחורי משפחת חמינאי.

ההון המוערך: כבר ב-2012 עמד הונו של המנהיג העליון על כ-95 מיליארד דולר.

מקור העושר: שליטה בארגון "סטאד" (Setad), קרן השקעות ענקית השולטת בנדל"ן, תשתיות ומפעלים שהוחרמו לאחר המהפכה.

המציאות ברחוב: בעוד חמינאי מנסה לשמר תדמית של איש דת סגפן עם "כפכפים בלויים", העם האיראני כורע תחת סנקציות ואינפלציה.

לדברי ד"ר ג'בדנפר, המשטר הפך לדיקטטורה אלימה המזכירה את דאעש, כשכל קשר לישראל – אפילו שיחת וואטסאפ תמימה לסבא וסבתא – עלול להוות סכנת חיים ממשית עבור האזרח האיראני.

חוק הגיוס: האם ישיבות ההסדר החרדיות ייכנסו למשוואה?

בגזרה הפנימית, סוגיית חוק הגיוס ממשיכה להסעיר את המגזר החרדי והפוליטיקה הישראלית. הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות "חדוותא", הביא בראיון בשורה שעשויה לשנות את פני המשא ומתן.

לראשונה, נראה כי ישנה הבנה גם בקרב הפוליטיקאים החרדים כי הכללת ישיבות ההסדר החרדיות בחוק היא אינטרס משותף. "מבחינה אידיאולוגית זה אירוע מורכב, אבל פרקטית – זה הפתרון שיכול להציל את עולם התורה", מסביר הרב רייס.

מה המשמעות של הכללתן בחוק?

הסדרה חוקית: מתן אפשרות חוקית לשילוב לימודים טכנולוגיים לצד לימוד תורה. יעדי גיוס: הכרה בבוגרי המסלולים הללו כחלק ממכסות הגיוס החרדיות. יציבות תקציבית: הסדרת התקציבים למסגרות שעד כה פעלו תחת חוסר ודאות.

הרב רייס מדגיש כי למרות ההתנגדות הפומבית לחוק הגיוס, ישנו "גיבוי בשתיקה" מצד גדולי ישראל למסגרות המיועדות למי שאינו מוצא את מקומו בהיכלי הישיבות המסורתיים: "אפשר לקחת את הקודש ולהכניס אותו לתוך החול – זו שליחות שאין רב שיגיד שהיא לא נכונה".