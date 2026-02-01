כיכר השבת
"הדרת גברים"?

מהומה באוטובוס: נוסע עלה על קו לתלמידות בית ספר ונדרש לרדת - כך זה נגמר

אגד תפצה נוסע ב-40,000 שקל אחרי שנהג דרש ממנו לרדת מאוטובוס בטענה כי מדובר בקו "לבנות בלבד" | הנוסע תבע את החברה בעילה של הפליה אסורה ופגיעה בזכות לכבוד ולשוויון | מאגד נמסר כי הנהג פעל בניגוד לנהלים וננקטו נגדו צעדים משמעתיים | משרד התחבורה הודיע כי נפתחה חקירה פלילית (בארץ)

8תגובות
אוטובוס אגד | אילוסטרציה

סער קורן, תבע את חברת אגד אחרי שנהג של החברה דרש ממנו לרדת מאוטובוס בטענה שמדובר בקו "לבנות בלבד". קורן תבע את החברה בעילה של "הפליה אסורה ופגיעה בזכות לכבוד ולשוויון". הצדדים הגיעו להסכם פשרה כי אגד תפצה אותו ב-40,000 שקלים וביום חמישי ניתן להסכם תוקף של פסק דין על ידי בית משפט השלום בראשון לציון.

על פי הדיווח ב-N12, המקרה התרחש לפני כשנה בקו 91 של אגד בחיפה. קורן, סטודנט בטכניון בן 27 שמתגורר בעיר, סיפר שנדהם כשהתבקש לרדת מהאוטובוס.

"זה היה יום שישי בצהריים והיו לי כמה סידורים, רציתי לנסוע למרכז זיו בעיר. בטלפון ראיתי שהקו הראשון שמגיע לשם הוא 91, קו שלא יצא לי לנסוע בו בעבר. האוטובוס היה מלא בבנות חרדיות שחזרו מבית הספר, בנות 9 בערך", שחזר קורן.

לטענתו, "בנסיעה הבנות צעקו לי לרדת, כי 'זה אוטובוס של בנות בלבד'. הן ניגשו לנהג אחרי שהבינו שאני לא מתכוון לרדת, כשבין לבין באחת התחנות עלה חרדי, עובר אורח, שביקש ממני גם לרדת. באיזשהו שלב הנהג התערב ואמר לי שהוא מצטער, שהוא לא ידע אבל הוא מבקש ממני לרדת כי אני 'צריך לכבד שזה אוטובוס לבנות בלבד', ושהוא לא מוכן לנסוע עד שארד".

לדבריו, במשך דקות ארוכות ניהל ויכוח עם הנהג האם הורדת נוסע נחשבת לחוקית, עד שלבסוף ירד כשהוא מרגיש "מושפל ונסער".

מאגד נמסר בתגובה כי "הנהג פעל בניגוד גמור להוראות החברה ולנהליה וננקטו צעדים משמעתיים כלפי הנהג. החברה מצרה על המקרה ומדגישה כי תמשיך לפעול להבטחת שירות שוויוני ומכבד לכלל הציבור".

ממשרד התחבורה נמסר: "משרד התחבורה, בשיתוף הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, מתייחס בחומרה לכל טענה להדרה או אפליה בתחבורה הציבורית. מדובר בקו ציבורי הפתוח לכלל הנוסעים, וכל חריגה מכך מנוגדת להנחיות המשרד ולדין. בעקבות פניית המתלונן למשרד התחבורה, הוא זומן ומסר עדות בנושא. המקרה נבדק ונפתחה חקירה פלילית, אשר נוהלה במלואה על ידי חוקרי הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.

"משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית ימשיכו לפעול בנחישות כדי להבטיח כי השירות בתחבורה הציבורית ניתן באופן שוויוני, מכבד וללא כל אפליה, בהתאם לחוק ולהנחיות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
באמת רחמים
הזוי
5
מגיע לאגד על הדוחות שמחלקים לאנשים חפים מפשע הקב'ה הכפיל להם ברגע
יהודי פשוט
אהבתי
תותח
זה לא "אגד" שמשלם - זה משלמי המיסים שמשלמים - כלומר אתה ואני...
מישהו
4
בסוף הבירור כולם ירצו לנסוע בהפרדה ובצניעות היהדות תנצח ובגדול
בן
3
השאלה אם האוטובוס היה קו שאוסף מתחנות או שהוא לוקח את הבנות מבית הספר שלהן ומוריד אותן בתחנות ייעודיות שלא שייכות לציבור הכללי
אהממממ
2
מה קשור להוריד נוסע מאוטובוס ציבורי?? באמת חוצפה- למרות שבתור חרדית הייתי שמחה לאוטובוסים נפרדים של נשים גברים... אבל המצב עדין לא כזה אז באיזה זכות?? ילדות בנות 9 משפיעות על נהג??? מוזרררר
מה זה השטויות האלה
1
הלבנת פנים חמור מכביכול פגיעה בצניעות או מה שזה לא יהיה. מה הקטע? כולה נסע באוטובוס באור יום איזה איסור הלכתי יש בזה? אבל להשפיל אותו ולהוריד אותו מהאוטובוס זה כבר הלבנת פנים
נקודה למחשבה

