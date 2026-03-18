בני הזוג שנהרגו מהפגיעה ברמת גן: ירון ואילנה משה ז"ל

ירון ואילנה משה ז"ל בני ה-70 לחייהם, הם בני הזוג שנהרגו הלילה (רביעי) מהפגיעה הקטלנית של הטיל ששוגר מאיראן, בדירתם ברמת גן.

הלוויתם תערך היום, יום רביעי, בשעה 15:00, בבית העלמין ירקון.

שכנים של בני הזוג סיפרו הבוקר כי ירון ז"ל, היה מתנייד עם הליכון, וככל-הנראה רעייתו אילנה ע"ה, עזרה לו, בדרכם לממ"ד - אך הם לא הספיקו להגיע, וספגו את הפגיעה הישירה.

השכנים תיארו כי "היה בום מאוד חזק", כך שכולם הבינו מיד שהיתה פגיעה בבניין.

מפקד המחוז של המשטרה סיפר כי בני הזוג שנהרגו היו "מטרים ספורים מהממ"ד". במהלך הירי מאיראן, נפלו פריטים רבים במספר זירות במרכז הארץ, ובעקבות כך נפצעו שישה בני אדם באורח קל.